¿William Levy y Samadhi Zendejas son pareja? Se desatan especulaciones tras ser captados en un hotel

Desde hace un par de semanas, la actriz Samadhi Zendejas y el actor William Levy se han visto envueltos en una fuerte polémica que sólo ha tomado más fuerza con el pasar de los días; ésta surgió cuando una cámara los captó entrando juntos a un hotel y partir de ahí los rumores sobre una supuesta relación entre ambos tomó más fuerza por lo que Samadhi ha recibido una ola de insultos en su cuenta de Instagram debido a que se piensa que Levy está engañando a su esposa, de quien se había separado.

Fue así como los rumores de una supuesta relación entre ambos han provocado puntos de vista distintos, pero por suerte ésto ya fue aclarado ya que un persona cercana a la producción de "Vuelve a mí" (serie que ambos protagonizan) afirmó que el día que fueron vistos entrando al hotel, se encontraban en una cena de trabajo con otros miembros del elenco de la serie, por lo que aquellos chismes son completamente falsos.

Ambos actores son protagonistas de la serie, por lo que hay una serie de fotografías en donde se les ve juntos.

Laura Flores desmiente la relación entre sus compañeros de trabajo

Al respecto, la actriz Laura Flores, quien tiene el papel de madre de William Levy dentro de la serie ha confirmado esta versión ya que en un programa televisivo declaró que respeta mucho a ambos debido a su trayectoria y profesionalismo, pero está segura de que los rumores que los vinculan amorosamente son completamente falsos ya que todos se encuentran dedicados a su trabajo dentro de "Vuelve a mí".

El actor ha compartido algunas imágenes de los detrás de cámara de la serie.

Mientras aquel chisme circulaba, Samadhi fue víctima de distintos ataques virtuales en donde los usuarios la ofendían por ser "la otra" y ésto sólo se acrecentó cuando Elizabeth Gutiérrez, pareja del actor, hizo una declaración pública en donde afirmó que el convivir con una persona diariamente puede ser un detonante para que se de una infidelidad y cuestionó los valores de la mujer que se convierte en amante, afirmando que debe respetarse porque "nadie quiere ser la otra".

Ante esto, los fans comenzaron a encontrar supuestos significados en algunas publicaciones hechas por Samadhi en donde supuestamente contestaba con indirectas las declaraciones hechas por Elizabeth, hasta ese momento no había nada confirmado y muchos dudaban de la fidelidad de William ya que no sería la primera vez que es sorprendido coqueteando con otras mujeres mientras tiene pareja, pero después de confirmar que ésto sólo se trata de un rumor, Elizabeth no ha hecho más declaraciones al respecto.

