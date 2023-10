Hermano de Samadhi Zendejas sale a defenderla luego que Horacio Pancheri la llamó "fea": "vienes de una mujer"

Este jueves 19 de octubre, la actriz mexicana Samadhi Zendejas compartió a través de sus redes sociales un video en donde aparece maquillándose, y ahí expuso al actor de origen argentino Horacio Pancheri.

En el breve video de Zendejas, compartió una captura de pantalla en donde Pancheri utiliza palabras altisonantes y despectivamente se refiere a ella como una mujer “fea”, ante esta situación, el hermano de Samadhi, el también actor Adriano Zendejas salió en su defensa.

Foto: IG @adrianozendejas

Adriano salió en defensa de su hermana

¿Qué le dijo Adriano Zendejas a Horacio Pancheri?

Fue a través de sus redes sociales que el actor Adriano Zendejas no dudó en hacerle un fuerte reclamo a Pancheri, luego que éste de manera despectiva y siendo muy grosero llamó “fea” a su hermana.

En primer lugar, Adriano compartió en sus historias la captura de pantalla del mensaje que Pancheri envió seguramente por equivocación a Samadhi en donde la llama fea y le pide que no opine de la belleza de una mujer, sino que mejor se meta a clases de actuación.

Foto: IG @adrianozendejas

Pide a Horacio mejor se meta a clases de actuación

Pero esto no fue todo, pues Adriano compartió una segunda historia en donde aparece a lado de su hermana y le recordó lo bella que es pero sobre todo lo mucho que la admira.

Foto: IG @adrianozendejas

Adriano le recordó a su hermana lo mucho que la admira

Y es que cabe mencionar que Adriano ama tanto a su hermana que incluso la lleva tatuada pues el actor hace algunos meses sorprendió a Samadhi al mostrarle el arte en su piel de una fotografía en la que parece una guerrera.

Además de lo anterior, Adriano Zendejas no se quedó con nada y fue hacia el perfil de Horacio Pancheri y comentó en la última fotografía del argentino en donde le recordó que tiene madre y hermana pues desea que no las trate como lo hizo con su hermana, sin embargo, le dejó presente que la actriz que dio vida a Jenni Rivera no está sola pues lo tiene a él para defenderla.

Foto: IG @horaciopancheri

Adriano Zendejas salió en defensa de su hermana

Adriano no fue el único que tundió a Pancheri en los comentarios de Instagram, pues famosos como la cantante Dany Calvario y el experto en moda y maquillaje Luis Torres se le fueron con todo al actor argentino, y otros usuarios le recordaron que México no perdona pues si insulta a una mujer insulta a todas.

¿Qué fue lo que dijo Horacio Pancheri a Samadhi Zendejas?

Como lo mencionamos al inicio de esta nota, la actriz que participó en “Atrévete a Soñar” cuando era apenas una adolescente, esta mañana compartió en sus historias el insulto que recibió por parte de Horacio Pancheri en donde la llamó “fea”.

"Estoy aquí, arreglándome para sentirme más linda, más bonita, que es algo que no todo el mundo piensa y es respetable, por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a usar, diciendo que soy una mujer fea", dijo Samadhi

Ante esto, la actriz ha recibido el apoyo de sus seguidores, amigos del medio y claro de su hermano, sin embargo, Samadhi lejos de sentirse ofendida explicó que actualmente las personas opinan de cuerpos ajenos y de la belleza de otras personas sin pensar en las consecuencias que puedan causar.

