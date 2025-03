Vendedora de pasteles denuncia que una mujer le roció ácido en la cara: “Basta de violencia”

A través de su cuenta de TikTok la vendedora de pasteles Fernanda Sánchez dio a conocer que sufrió una agresión física a manos de una mujer, de modo que hizo un llamado para que las autoridades no dejen de lado su caso que se ha tornado tendencia en la plataforma de videos.

La revendedora de Costo expuso que los hechos ocurrieron este lunes 3 de marzo en Tijuana cuando concluía la jornada de trabajo en su camión de postres. Estaba acompañada de sus empleados e hija, de 5 años de edad, y accedió a atender a una mujer que solicitó información de una vacante. “Sin dudarlo, le di la información porque ya había ido a preguntar por mí”, destacó la agredida mediante el video.

Fernanda Sánchez detalló que la agresión se dio cuando exponía los requisitos de la vacante, ya que, de la nada, la mujer “destapó un bote y me lo arrojó, dejándome sin poder pedir ayuda y respirar”. De momento, no sé sabe qué tipo de ácido usó la agresora, subrayó la vendedora de pasteles, quien rompió en llanto al recordar lo que vivió.

A través del video, Fernanda Sánchez destacó que expuso el caso de agresión física en redes sociales “con el fin de que se alce mi voz”, sobre todo porque es la segunda agresión que sufre en lo que va del año. En la descripción del clip, la mujer expuso “en enero recibí agresión física de una persona, tampoco salí a tocar aquí en redes el tema para no generar morbo, hice todo legal”.

Me costo mucho hacer este video pero basta de quedarme callada a tantas injusticias que e vivido, desde mis inicios se me han inventado infinidad de cosas, todas acusaciones falsas a mi persona que por ser falsas las dejaba pasar porque al final del dia no había pruebas de nada porque todas era falsas y lo veía como chismes, porque yo se lo que soy y con eso me quedaba. En enero recibi agresion fisica de una persona, tampoco sali a tocar el tema aqui en redes por no generar morbo, hice todo legal, pero este lunes una persona desconocida para mi atento contra mi vida vaciándome acido, quemando mi ojo, mi boca, nariz y oido por dentro, pido ser escucha, NO soy una delincuente, no soy un asesina, soy una mujer que trabaja dia con dia para darle lo mejor a mi hija, a mi familia y mi trabajo habla por si solo, temo por mi familia, y que estas personas que intenten hacer algo mas,BASTA de tanta violencia. #fxmakeup #justicia

Por la situación, la comerciante mexicana externó que teme por su familia, de modo que expresó “basta de tanta violencia”. El caso de la revendedora de Costo se dio en el marco del Día Internacional de la Mujer, también llamado 8M, lo que expone los casos de agresión contra las féminas.

“Quiero que este video llegue a las autoridades y me ayuden a dar con la responsable que me hizo esto. Que, por favor, se me sea escuchada y se me haga justicia porque no soy una delincuente, no soy una asesina, no soy una violadora, soy una persona que se encontraba trabajando solamente. Quiero que mi voz no sólo sea escuchada en Tijuana, sino en el país”.