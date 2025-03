Laura Zapata confiesa que fue a la tumba de Ernestina Sodi: “me quedé dos o tres horas”

Laura Zapata vuelve a ser noticia tras revelar que visitó la tumba de su media hermana, Ernestina Sodi, en un emotivo momento de despedida. La actriz compartió que pasó varias horas en el cementerio, reflexionando sobre la relación que tuvo con su hermana y la inesperada ausencia que dejó en su vida. A pesar de las diferencias que las distanciaron en los últimos años, Zapata no pudo evitar sentirse profundamente conmovida al estar frente a la tumba de Ernestina.

La también cantante y escritora aseguró que su visita estuvo llena de sentimientos encontrados. Aunque no asistió al funeral de su hermana debido a los conflictos familiares que marcaron su relación, decidió rendirle homenaje en privado, llevándole flores y dedicándole algunas palabras de despedida.

Así fue la visita a la tumba de Ernestina Sodi

Laura Zapata explicó que el momento fue sumamente doloroso. “La fui a ver. Ya la fui a ver. Me dolió muchísimo, muchísimo, ir a verla en su tumba. Le llevé flores, y bueno, pues sí, de repente es algo que me dolió mucho”, confesó con la voz entrecortada. La actriz expresó que, aunque no estuvo presente en los actos fúnebres, sintió la necesidad de despedirse de su hermana a su manera, en un encuentro personal y sin intermediarios.

El distanciamiento entre ambas se originó años atrás, tras el secuestro que sufrieron en el año 2002. Este episodio marcó un antes y un después en su relación, generando diferencias irreconciliables que se mantuvieron hasta el fallecimiento de Ernestina. Sin embargo, para Laura, su muerte representó una sacudida emocional que la llevó a enfrentar sentimientos que quizás había guardado por años.

Laura Zapata se arrepiente del distanciamiento con Ernestina Sodi

Durante su estancia en el cementerio, Laura Zapata tomó un tiempo para reflexionar sobre lo efímera que puede ser la vida y cómo los conflictos familiares, en ocasiones, no dejan ver lo realmente importante que es el tiempo y la unión familiar.

“Me quedé como unas dos o tres horas, pues la verdad sintiendo muy feo, y de repente, pues dices: ‘Cómo los seres humanos nos peleamos en ocasiones por tonterías’, pero son tonterías cuando alguien cae y ya, pero no son tonterías cuando estamos en la misma superficie terrestre aventándonos mala onda”, expresó con sinceridad.

Sus palabras denotan un profundo pesar por el tiempo perdido, pero también una lección sobre la importancia de la reconciliación en vida. Para la actriz, la muerte de su hermana ha sido una experiencia que la ha llevado a valorar más el presente y a replantearse la manera en que se manejan los conflictos familiares.

Uno de los cuestionamientos más directos que recibió Zapata fue si, en ese encuentro con la tumba de su hermana, le pidió perdón por las diferencias del pasado. Su respuesta fue contundente: “No, yo no tenía por qué pedirle perdón”, afirmó con seguridad. Para ella, la relación con Ernestina estuvo marcada por situaciones que no dependían únicamente de su voluntad, por lo que no siente que haya tenido una deuda pendiente en ese sentido. Sin embargo, la actriz reconoció que estar en la tumba de su hermana le dejó una fuerte impresión.