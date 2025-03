8M: Brenda Hernández, la mujer que impulsa el éxito de grandes estrellas del regional mexicano

En el mundo de la música, especialmente en el regional mexicano hemos visto triunfar a grandes exponentes, como Carin León quien es una de las voces más emblemáticas del género antes mencionado, sin embargo, su éxito no solo se lo debe a su talento, sino a muy buenas decisiones y grandes estrategias que su equipo de trabajo han hecho para que en conjunto tengan el resultado que están teniendo; y pocos lo saben pero detrás de este gigante de la música está Brenda Hernández Medina, la RP del sonorense.

Brenda, una mujer de apenas 31 años de edad, originaria de la CDMX, es la mente maestra detrás de una estrategia de publicidad de grandes estrellas, entre ellas Carin León, pero también trabaja actualmente con otros famosos como Chiquis, Gala Montes, Guaynaa, Carlos Sarabia, entre muchos otros más. Sigue leyendo para conocer un poco más de la mujer que impulsa el éxito de grandes artistas.

¿Quién es Brenda Medina?

Apasionada de la música, amante de los postres, de signo virgo, y que puede escuchar corridos tumbados, pero también música romántica, eso sí, prefiere los corridos alterados, disciplinada no solo en su trabajo, sino también en su vida personal, pues no pasa un día sin cuidar su alimentación, ir al gym y en sus tiempos libres escucha música y asiste a clases de baile, ella es Brenda Hernández Médina, dueña y directora de B Latin Music.

Para Brenda, no ha sido sencillo llegar hasta este punto de su carrera y estar trabajando con grandes estrellas como las que mencionamos en los párrafos anteriores; ha sido una lucha constante en la que su talento y determinación la tienen compitiendo con los grandes monstruos de la industria musical.

Foto: Lesly Nieto

Y es que, Brenda es el primer frente en la conexión entre artistas y los medios de comunicación, así como algunas marcas, por lo que su trabajo es muy importante en la carrera de cantantes, actores, conductores.

Brenda y su lucha contra el machismo

B Latin Music, significa para Brenda, su vida y el demostrarse así misma que pudo romper las barreras del machismo en nuestro país y en la industria, pese a su corta edad, ha trabajado con grandes estrellas del regional mexicano, pero, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues, Hernández Medina tuvo que enfrentarse a un mundo en donde su voz ni sus ideas eran tomadas en cuenta.

Gracias a lo anterior, Brenda pudo tomar el valor y la determinación para emprender y abrirse camino por sí sola, aunque, la acompañaban su experiencia y conocimientos adquiridos en el camino, esto no fue algo sencillo para ella.

“Vivimos en un país machista, entonces, poder sobrellevar eso es muy complejo, porque tienes que estar haciendo esfuerzos dobles, triples para que tu voz sea escuchada, para que tus ideas sean escuchadas, yo justo busqué la independencia y busqué emprender fue por eso, por que mi voz no era tan escuchada, de repente tenía que hacer esfuerzos triples y pasarle la idea a un hombre para que esa sí fuera escuchada”, dijo Brenda para El Heraldo de México

Afortunadamente para Brenda, el emprender aunque fue algo complicado, tuvo el apoyo de personas que siempre confiaron en ella como sus padres y grandes amigos que siempre tuvieron fe y sabían de las habilidades que ella tenía para lograr que hoy B Latin Music, su empresa, sea una de las más reconocidas entre los empresarios y cantantes del regional mexicano.

Foto: Lesly Nieto

Agradece la confianza de los artistas en ella

Durante la entrevista con El Heraldo de México, Brenda H. Medina dijo estar agradecida con los talentos con los que trabaja y ha trabajado a lo largo de su carrera debido a que ellos depositan su confianza y sus sueños en sus manos y los deseos de que su música llegue a todos los rincones.

También, durante la plática la directora de B Latin Music se tomó un momento para reflexionar y agradecer a todas aquellas personas que por ser mujer no creyeron en su talento y no quisieron escuchar sus ideas: “gracias porque me hicieron confiar en mí, por que en su momento cerraron las puertas, no creyeron en mis ideas por que me hicieron más fuerte, estoy en un punto en donde me siento muy contenta y creo en mí”.