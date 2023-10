Samadhi Zendejas: ¿quién es y porqué Horacio Pancheri la insultó y se burló de su cara?

Samadhi Zendejas gana fama como una de las actrices más destacadas de la pantalla chica gracias a su talento y cautivadora belleza, sin embargo, con el éxito han llegado las primeras polémicas de la también modelo y luego de ser relacionada con su compañero de escena William Levy este jueves 19 de octubre exhibió a Horacio Pancheri luego de que éste le enviara un mensaje través de Instagram insultándola al llamarla “fea”.

¿Quién es Samadhi Zendejas?

Samadhi Zendejas encontró su pasión en la actuación desde temprana edad gracias a sus hermanos cuando los acompañaba a sus audiciones. Fue así como obtuvo sus primeros trabajos con pequeños papeles en anuncios publicitarios y pronto su talento le abrió las puertas al mundo de las telenovelas con “María de todos los ángeles” y “Atrévete a Soñar” donde compartió créditos con Danna Paola, Vanessa Guzmán, Cynthia Klitbo, Violeta Isfel y Eleazar Gómez.

Samadhi Zendejas interpretó a Jenni Rivera en la serie "Mariposa de barrio". Foto: IG @samadhiza

“La mujer del diablo”, “La Rosa de Guadalupe”, “Mujeres Asesinas” y “Cachito de cielo”, son algunas de las producciones en las que ha participado. Aunque su gran oportunidad llegó en 2017 con la serie “Mariposa de barrio” en la que interpretó a la cantante Jenni Rivera en su etapa de adolescente. En más de una ocasión Zendejas ha señalado el gran reto que este papel significó en su carrera, pues tuvo que subir de peso para el personaje y luego de ello someterse a rigurosas dietas que afectaron su salud.

La actriz participó junto a su hermano en “Así se baila”, donde conoció al actor William Levy con quien protagoniza la telenovela “Vuelve a mí” y con quien fue relacionada luego de que, de acuerdo con la revista TVNotas, fueron captados en una romántica cena y más tarde supuestamente entrando tomados de la mano a un hotel. Al respecto, Zendejas se desvivió en halagos para su compañero, aunque negó que existiera algo entre ellos pese a la evidente química que reflejan en pantalla.

Samadhi Zendejas fue relacionada con William Levy. Foto: IG @samadhiza

Exhibe a Horacio Pancheri por llamarla “fea”

Este jueves 19 de octubre, la actriz compartió un video en redes sociales en el que exhibe al modelo argentino Horacio Pancheri luego de que éste le enviara en Instagram un mensaje en el que la llama “fea”. Aunque Samadhi Zendejas indicó que pudo haberse tratado de una equivocación, le dio una fuerte lección con un mensaje sobre el amor propio y la importancia de luchar contra el “body shaming”.

“Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a mencionar diciendo que soy una mujer fea (…) En este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas? Por comentarios como el tuyo muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas, y yo he tratado durante todos estos años que me siguen demostrar que siendo auténtica, que siendo tú puedes ser hermosa, no necesitan seguir un estereotipo”.

Samadhi Zendejas arremete contra Horacio Pancheri tras llamarla "fea". Foto: IG @samadhiza

