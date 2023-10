Horacio Pancheri llama fea a Samadhi Zendejas, así reaccionó la actriz que desfiló en París: VIDEO

Samadhi Zendejas es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo que también es parte del movimiento “body positive” enviando mensaje de amor propio a sus seguidoras en redes sociales. Ante esto, la actriz decidió no quedarse callada y exhibió al actor Horacio Pancheri mostrando el comentario que le envió insultándola, algo por que de inmediato le ganó una ola de críticas al también modelo argentino.

La actriz de “Mariposa de Barrio” compartió a través de sus historias de Instagram el mensaje que recibió la mañana de este jueves 19 de octubre del actor: “Ver** que es fea, eh”. Aunque Zendejas indicó que pudo no haber sido para ella y que Pancheri se equivocó al enviarlo, no dudó en darle una fuerte lección al mencionar el daño que este tipo de comentarios pueden generar en otras personas.

Samadhi Zendejas exhibe a Horacio Pancheri por mensaje insultándola. Foto: IG @samadhiza

“Me estoy arreglando para sentirme un poco más linda, un poco más bonita, que es algo que no piensa todo el mundo y es respetable. Por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a mencionar diciendo que soy una mujer fea. Yo respeto tu opinión, sé que no me lo querías mandar a mí, sé que lo querías mandar a alguien más”, dijo la modelo.

Horacio Pancheri recibió al instante una ola de críticas de internautas y otras influencers, quienes no dudaron en apoyar a Samadhi Zendejas: “Vienes de una mujer y tienes una hermana, ojalá no las trates como insultaste a la mía”, “Con las mexicanas no”, “Que queman te dieron, brother”, “¿Este tipo no es al que todas sus ex lo acusan de vividor y tóxico?” y “Acuérdate que México no perdona”.

Horacio Pancheri blanco de críticas por comentario a Samadhi Zendejas. Foto: IG @horaciopancheri

Samadhi Zendejas envía mensaje de amor propio

La actriz, de 28 años, destacó la importancia de la lucha contra el “body shaming” y cómo los comentarios sobre el físico de otras personas puede impactar en ello. Fue así como le dio una fuerte lección al modelo argentino, quien hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto y tampoco aclaró si el mensaje estaba dirigido a Samadhi Zendejas.

“En este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas? Por comentarios como el tuyo muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas, y yo he tratado durante todos estos años que me siguen demostrar que siendo auténtica, que siendo tú puedes ser hermosa, no necesitan seguir un estereotipo”, dijo la actriz.

Añadió: “Hay que tener mucho cuidado a quien le damos voz. A mis mexicanas que me siguen: siéntanse hermosas, que nada ni nadie les diga qué es la belleza porque siendo ustedes son bellas. Te mando muchas bendiciones, Horacio”.

Samadhi Zendejas se lanza contra Horacio Pancheri. Foto: IG @samadhiza

SIGUE LEYENDO:

La rutina de Samadhi Zendejas para aumentar masa muscular y obtener unos glúteos de impacto

Samadhi Zendejas conquista el gym con mini short y ajustado top ideal para entrenar box