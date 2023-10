¿Cuánto mide Jennie de BLACKPINK? Esta es su verdadera estatura

BLACKPINK se ha convertido en una de las agrupaciones más populares en los últimos años, por lo que es común que sus integrantes sean de las más queridas dentro de la industria del K-Pop. De hecho, Jennie es una de las cantantes más exitosas gracias al apoyo de sus fans, quienes la siguen en todo lo que hace desde que debutó en el 2016 hasta hoy en día.

Tan grande ha sido el amor que ha recibido la intérprete de "SOLO" que sus seguidores intentan comprar todo lo que lanza o promociona sin importar lo costoso que sea. Asimismo, intentan imitar su imagen, su estilo y algunos hasta su peso o estatura, ya que la consideran "prefecta" e "inalcanzable".

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

¿Cuánto mide y pesa Jennie de BLACKPINK?

La cantante de K-Pop Jennie Kim, quien actualmente tiene 27 años, ha destacado por ser delgada, pues actualmente pesa alrededor de 47 o 49 kilogramos y desde que debutó su cuerpo se ha mantenido así. Sin embargo, ella ha demostrado que le gusta mucho cuidar su alimentación, así como realizar pilates, por lo que es común que tenga la silueta que muestra en el escenario.

Aunque Jennie es considerada alta, ya que mide alrededor de 1.63 centímetros cuando la mayoría de las idols miden menos de 1.60, es la más bajita dentro de BLACKPINK, puesto que Rosé es la más alta al medir aproximadamente 1.67 cm. De hecho, la girlband es considerada una de las más altas de toda la industria.

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

Pese a que Jennie se siente muy cómoda con su figura y su estatura, lo cierto es que suele usar tacones altos para las presentaciones o videos musicales, pues así puede destacar como el resto de sus compañeras. Además, le encanta lucir increíbles atuendos y destacar por su elegante estilo.

¿Realmente Jennie mide 1.63 cm?

Luego de que Jennie de BLACKPINK debutó como actriz en la serie de HBO Max "The Idol", muchos han cuestionado si la estatura que se ha mencionado es real, pues en las escenas donde aparece con la actriz Lily-Rose Depp se ve mucho más pequeña que ella pese a que solamente mide 2 centímetros más, es decir 1.65. Sin embargo, la rapera principal de la banda de K-Pop asegura que, aunque no es la más alta de la girlband no es tan baja como se ha especulado en redes sociales.

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

SIGUE LEYENDO:

Se lanzan contra Jungkook de BTS por no componer sus propias canciones y así reacciona el ARMY

Dietas extremas y deudas económicas, las reglas a las que se someten los idols como BTS