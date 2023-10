Jennie de BLACKPINK se corona como la cantante K-Pop más escuchada en México

La cantante Jennie Kim, conocida simplemente como Jennie, se ha convertido en una de las más famosas del K-Pop gracias a la popularidad de BLACKPINK, pero recientemente demostró que es una de las mejores solistas del género tras el lanzamiento de su canción "You & Me", la cual fue estrenada el pasado 5 de octubre, pues ha sido todo un éxito en plataformas.

Pese a que la intérprete de "One Of The Girls" solamente cuenta con dos canciones como solista, ha logrado posicionarse como una de las más escuchadas en diversos países. De hecho, en México llegó al número 1 de iTunes con su canción "You & Me" a las pocas horas de su lanzamiento.

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

¿Jennie es la cantante K-Pop más escuchada?

De acuerdo con diversos clubs de fans, Jennie ha sido la cantante de K-Pop más escuchada en iTunes México desde el estreno de "You & Me", por lo que esperan que siga así por más días. A su vez, llegó al lugar número 1 de Spotify México, pues fue en nuestro país donde más streaming obtuvo de todo Latinoamérica.

Además, el video performance de su nueva canción se la colocado como uno de los más vistos en nuestro país, pues se mantuvo como entre los populares de YouTube. De hecho, uno de los audiovisuales de "You & Me", la versión mix, se ha mantenido entre las tendencias, ya que una parte fue grabada en el "Born Pink Tour" de la Ciudad de México.

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

¿Jennie grabó "You & Me" en México?

Aunque la versión performance fue totalmente grabada en Corea del Sur, la versión mix fue tomada en diversas ciudades donde BLACKPINK presentó su gira "Born Pink Tour". Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los fans mexicanos es que la parte que fue tomada en el Foro Sol de la Ciudad de México es la que más dura.

De hecho, en redes sociales los seguidores de la girlband se han mostrado muy emocionados, ya que el clip de mayor duración es de la presentación que tuvo en la capital mexicana. "¿Me están diciendo que el clip más largo en You & Me Born Pink World Tour Stage Mix es de cuando Jennie estuvo en México? ¡GANAMOS!", "Todo este clip largo que Jennie incluyó en su mix de videos de You & Me fue del concierto de México. Nos ama" y "Es genial, la presentación de Jennie en México sale en su nuevo video. Ambas fechas, omg", fueron algunas de las reacciones.

S(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

