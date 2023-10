Jennie de BLACKPINK se convierte en personaje de Sailor Moon para "You and Me"

¡Los BLINKS quedaron encantados con el regreso de Jennie!, pues recientemente se liberó el video de "You and Me", una canción que ya habían escuchado sus fanáticos pero que hasta el momento no se encontraba en plataformas. Para promocionar este sencillo la integrante de BLACKPINK se convirtió en un personaje de Sailor Moon, dejando a sus millones de seguidores alrededor del mundo encantados con la imagen.

YG Entertainment informó hace unos días que la cantante de la banda de k-pop haría su regreso como solista después de 5 años con el tema "You and Me", el cual fue revelado como parte de la gira "Born Pink World Tour", sin embargo, este no tenía un MV. La noche de este jueves 5 de octubre se lanzó el dance performance del sencillo, en el cual, la intérprete, de 27 años, destacó con su baile, cambios de look y escenario que en su mayoría llamó la atención por una hermosa luna de fondo.

Jennie se inspira en Sailor Moon para "You and Me"

Los fanáticos de BLACPINK quedaron encantados con las imágenes, sin embargo, notaron varias similitudes con "Sailor Moon", un anime y manga que se volvió muy popular en los 90 y que ha resurgido. No obstante, los seguidores no estaban especulando, al parecer la joven se inspiró en el famoso dibujo, incluso trabajó con la artista que está detrás de la animación, así que es por eso que la idol destacó tal y como la superheroína.

Su agencia contrató a Naoko Takeuchi, la artista de Sailor Moon, para crear una portada inquietantemente hermosa para “You & Me”, la cual se puede ver en todas las plataformas digitales. En la imagen aparece un dibujo de Jennie vestida con un conjunto blanco y botas largas, así como una cabellera peinada en dos coletas largas, las cuales recuerdan a Serena, pues también estaba parada frente a una luna.

Jennie se inspira en Sailor Moon Foto: YG Entertainment

¿Jennie dejará BLACKPINK?

El futuro de Jennie dentro de BLACPINK es incierto, pero no solo de ella, sino también de sus compañeras Lisa, Jisoo y Rosé, pues aún continúan con las negociaciones para renovar contrato con YG Entertainment, agencia con la que debutaron. De acuerdo a varios medios surcoreanos, la artista y dos de sus compañeras estarían pensando en firmar con otras empresas, por lo que esto podría afectar las actividades como banda de k-pop.

