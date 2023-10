Jennie de BLACKPINK regresa en solitario tras 5 años, en medio de su posible participación en Super Bowl 2024

Los integrantes del BLINK están muy emocionados tras el anuncio del comeback de Jennie, quien desde hace 4 años no había lanzado música oficialmente como solista. De acuerdo a la información, será en unos días que se revele el videoclip del tema “You & Me”, el cual llega en medio de rumores sobre su posible participación en el Super Bowl 2024, junto al intérprete Usher, que será el artista titular del show de medio tiempo.

La mañana de este 4 de septiembre, YG Entertainment informó que la integrante de BLACKPINK regresará a la música con la canción "You & Me”, la cual fue revelada como parte de la gira "Born Pink World Tour", sin embargo, este sencillo no tenía un MV, por lo que los fans están eufóricos por ver lo que entregará próximamente la idol. Es por esa razón que la intérprete se convirtió en tendencia mundial en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), en donde sus admiradores se están organizando.

Jennie lanza "You & Me” este mes IG @jennierubyjane

Jennie de BLACKPINK regresa tras 5 años

A pesar de que el futuro de la cantante dentro de la empresa YG Entertainment es incierto, debido a que se dice que próximamente podría salir de la agencia junto a sus compañeras, Jennie estrenará el videoclip de "You & Me" el próximo viernes 6 de octubre. Este podría ser un tema que la vuelva a colocar entre los principales puestos de los charts a nivel internacional, ya que es uno de los regresos más esperados de la industria.

El sorpresivo "comeback" surge después de 5 años de que se lanzó como solista con la canción "Solo", la cual vio la luz en 2018, teniendo mucho éxito en Corea del Sur, Estados Unidos y otros países como Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Escocia, Singapur y el Reino Unido. Los fans esperan que vuelva a tener la proyección que alcanzó con su trabajo individual, sobre todo ahora que no se sabe qué pasará con su carrera tras la negociaciones para firmar un contrato.

¿Jennie estará en el Super Bowl 2024?

Asimismo, en redes sociales está corriendo el rumor de que Jennie podría estar en el Super Bowl 2024, esto después de que la integrante de BLACKPINK estuviera con Usher del desfile Chanel SS24 Ready-to-Wear, celebrado como parte de la Semana de la Moda de París. El rapero estadunidense le preguntó directamente a Jennie si le gustaría ser parte del Show de Medio tiempo, en Allegiant Stadium de Las Vegas, el 11 de febrero del próximo año, por lo que aún falta que se confirme su participación.

