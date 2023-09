Confirman a Usher como artista principal para el Show de Medio Tiempo en el Super Bowl 2024

Usher fue elegido como el artista principal para encabezar el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2024 de la NFL, evento que se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada el próximo domingo 11 de febrero de 2024, la noticia fue confirmada por Apple Music y como era de esperarse, este anuncio emocionó a más de uno y elevó las expectativas en torno a lo que el también productor presentará para dejar huella en este magno evento que une al deporte y la música.

En un comunicado difundido por Apple Music, Roc Nation y la NFL, Usher declaró sentirse más que feliz por haber sido considerado para encabezar este evento de talla mundial y adelantó que preparará un show completamente diferente a lo que ha presentado a lo largo de su carrera y para cerrar agradeció el apoyo de sus fans pues sin ello este sueño no hubiera sido posible.

“Es el honor de mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí. Gracias a los fanáticos y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Los veré pronto”, señaló Usher Terrence Raymond IV, como realmente se llama el intérprete de éxitos como “Yeah!”, “DJ got us fallin’ in love” y “My Boo”.

"Usher es un ícono", asegura el director de música de la NFL

Por su parte, Seth Dudowsky, director de música de la NFL, señaló que eligieron a Usher como artista principal del Super Bowl debido a que lo consideran como un auténtico ícono de la cultura musical en Estados Unidos y adelantó que el objetivo de esta nueva edición del Super Domingo es ofrecer un show musical que pueda ser escrito con letras de oro en los libros de historia de este espectáculo.

“Usher es un ícono cuya música ha dejado una marca indeleble en el panorama cultural a lo largo de su carrera, no podríamos estar más emocionados de tenerlo encabezando el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl de Apple Music de este año. Esperamos trabajar con Usher, Roc Nation y Apple Music para brindarles a los fanáticos otro espectáculo para los libros de Historia”, señaló Dodowsky.

Hasta el momento se desconoce quiénes serán los artistas invitados de Usher en el show del Medio Tiempo del Super Bowl 2024, sin embargo, en plataformas digitales se comenzó a especular que podría subir al escenario a figuras con las que ha colaborado en sus múltiples placas discográficas, por lo que comenzaron a sonar nombres de la talla de Lil Jon, Ludacris, Pitbull, Will.i.am, Lil Wayne, Beyoncé y hasta Kanye West, no obstante, se espera que sea en las próximas semanas cuando se den a conocer más detalles sobre su presentación.

En las últimas ediciones del Super Bowl, los shows de Medio Tiempo han estado encabezados por Shakira y Jennifer Lopez (2020), The Weekend (2021), Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary Jane Blige y Kendrick Lamar (2022) y Rihanna (2023), por lo que Usher tendrá que ofrecer un espectáculo más que especial para superar a sus antecesores.

