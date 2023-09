Depeche Mode da concierto nostálgico en memoria de Andy Fletcher

El grupo británico Depeche Mode ofreció el primero de tres conciertos que tiene pactados en el Foro Sol, de la CDMX, con una celebración muy lúdica, en la que junto a sus fans hicieron un homenaje al desaparecido Andy Fletcher y a la muerte.

Haciendo una real referencia al nombre de la gira Memento Mori (Recuerda que morirás), el ahora dueto ofreció una noche llena de sonidos electrónicos que evocaron a la nostalgia de los 80, década en que se formó la agrupación.

Pasadas las 21:30 horas las luces del recinto enloquecieron e iluminaron la letra M que se encontraba en medio del escenario para dar paso a la agrupación, mientras se escuchaban los acordes de My Cosmos Is Mine. La euforia fue ensordecedora mientras que sin tregua sonó Wagging Tongue.

Cada movimiento de Dave Graham fue celebrado por sus fans, mientras que el músico recorría el escenario luciendo un atuendo de saco con destellos y camisa blanca.

Para Walking In My Shoes los gritos y las luces de los celulares inundaban el lugar que reportó un aforo de más de 60 mil personas, mientras que con la llegada del tema It's No Good, esos miles se convirtieron en un sólo coro.

La noche continuó con Sister Of Night y con el tema In Your Room, del álbum Songs of Faith and Devotion. Para Precious, en la cual Dave hizo gala de sus pasos de baile y de su singular sonrisa.

Con un juego de luces pasadas las 22:30 horas llegó I Feel You, la cual puso el sonido electrónico a la noche, con un Dave ya vistiendo solo un chaleco bicolor.

Algunas personas llevaban máscaras de Día de Muertos que descargaron en una página de fans como parte de las actividades que planearon para sorprender al ahora dueto. Además prendían las luces naranjas que alumbraron en un momento el recinto.

Al cierre de esta edición, uno de los momentos más emotivos fue cuando en World in my eyes el dueto hizo un homenaje al gran Andy Fletcher, quien falleció en mayo del año pasado, poniendo su rostro en las pantallas y señalando al cielo, suceso que los asistentes inmortalizaron en sus smartphones.

Por Nayely Ramírez Maya

EEZ