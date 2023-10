Yailin "La Más Viral" reaparece tras rumores de violencia y le muestra su apoyo a Tekashi 6ix9ine: VIDEO

El pasado fin de semana Tekashi fue detenido en República Dominicana luego de la denuncia presentada por los productores del estudio Diamond La Mafia, quienes señalaron que el rapero presuntamente explotó en celos por Yailin “La Más Viral” y los golpeó junto a un grupo de hombres encapuchados. Aunque indicaron que también agredió a la cantante, ella reapareció en redes sociales para aclarar que no sufrió ningún tipo de violencia y le hizo saber su apoyo a 6ix9ine.

A través de redes sociales los productores Cristian Anthony Rojas y Nelson Alfonso Hilario García compartieron una serie de mensajes en los que denuncian a Tekashi de haberlos golpeado la madrugada del viernes 13 de octubre mientras trabajaban con la cantante dominicana. Compartieron una serie de fotografías y videos de las cámaras de seguridad con las que sostienen sus acusaciones, en las imágenes se observa el momento en el que tanto el cantante como el grupo de sujetos encapuchados llegan al lugar y, minutos más tarde, salen corriendo.

Tekashi fue detenido en República Dominicana por presunta agresión a dos productores. Foto: IG @elgordoylaflaca

De acuerdo con lo señalado por los productores, el rapero sorprendió a Yailin tras haberle dicho que estaría en Miami. Aunque detallaron que la cantante también fue agredida, fue ella quien en medio de la polémica compartió un mensaje en el que agradece las muestras de apoyo y asegura que se encuentra bien: “Normalmente no hago esto, pero estoy cansada de que la gente invente cosas sobre mí todo el tiempo. Estoy super bien, enfocada, trabajando para mi hija, mi mamá y mis fans. No estoy separada, ni estoy siendo abusada. Sólo quiero trabajar en paz. A todas mis fanáticas, las quiero mucho y agradezco todo su amor y apoyo”.

Yailin “La Más Viral” reaparece tras detención de Tekashi

El domingo 15 de octubre el cantante fue detenido tras presentarse una denuncia en su contra, mientras que en redes sociales la intérprete de “Chivirika” borró todas las fotografías que tenía junto a su “colaborador”, como se hacía llamar la pareja. Algo que también hizo el rapero en su cuenta de Instagram, por lo que revelarían que ya no están juntos de manera romántica.

Además, medios locales informaron que autoridades buscan a Yailin “La Más Viral” para que testifique sobre la agresión a los productores. “El Ministerio Público de La Vega está haciendo las gestiones para contactarla, entrevistarla y realizarle las evaluaciones correspondientes”, se lee en el comunicado compartido por Listin Diario de República Dominicana.

Tras varios días de ausencia, la cantante compartió un video en el que reitera que no fue agredida y le hace saber su apoyo a Daniel Hernández, nombre real de Tekashi. “Yo quiero aclararles que yo no he sido agredida ni verbal ni psicológicamente, yo estoy bien. Nada, las autoridades están trabajando y esperemos que Dani salga pronto, yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no son, como siempre. Yo no soy de estar aclarando cosas a nadie de mi vida personal, estoy haciendo de esto y es la última vez que hablo del tema. A mí nadie me ha golpeado, nadie me ha hecho nada”, detalló.

