VIDEO | Filtran audio de intensa pelea entre Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal: “A mí no me amenaces”

Durante las últimas horas los nombres de Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal han encabezado las listas de tendencias en TikTok debido a que en dicha red social se filtró el audio de una llamada entre ambos periodistas, en la cual, sostienen una intensa y acalorada discusión que estuvo llena de insultos y fuertes amenazas, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Como se dijo antes, fue a través de TikTok donde circula esta llamada filtrada de ambos periodistas y fue la cuenta de "goldenboy9114” la encargada de difundir dicho audio en el que Gustavo Adolfo Infante amenaza con golpear a Jorge Carbajal, quien no se queda callado y responde a los insultos y advertencias de su colega, de quien incluso se burla del titular de “De Primera Mano” por sus pleitos con otras celebridades.

“Te voy a encontrar hijo de tu pu… ma..., chin… a tu pu… ma..., te voy a romper la ma...” fueron algunos de los insultos que se escucha decir a Gustavo Adolfo Infante, mientras que Jorge Carbajal responde en forma burlona con un “A mí no me amenaces, todavía no nace el que me amenace, tu ching… a la tuya, cuando quieras, si le tuviste miedo a René Franco, imagínate a mí”.

¿Es real el audio de la pelea entre Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal?

Como era de esperarse, este audio tuvo una gran repercusión en TikTok, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos logró acumular miles de likes y reproducciones, además, se originaron todo tipo de reacciones al respecto pues los internautas no tardaron en tomar partido por uno u otro periodista, sin embargo, lo que no dijo la referida cuenta es que este audio se difundió tres años atrás, es decir, en 2020, por lo que se trata de una vieja rencilla, la cual, aunque todavía no ha llegado a su fin, parece haber entrado en una tregua.

Jorge Carbajal se encargó de filtrar este polémico audio de Gustavo Adolfo Infante. Foto: IG: jorgitocarbajal

Es importante señalar que este audio fue difundido por el propio Jorge Carbajal, por lo que, hasta donde se sabe es completamente real y dio a conocer esta llamada para responsabilizar a su colega por cualquier situación que le llegara a pasar.

¿Por qué empezó el pleito entre Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal?

El pleito entre Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal comenzó por su actividad profesional, pues en más de una ocasión ambos pusieron en tela de juicio la veracidad de sus respectivas exclusivas e iniciaron un intercambio de dimes y diretes en el que poco a poco la pelea fue subiendo nivel pues ambas personalidades recurrieron a temas personales para tratar de demeritarse y dicho pleito duró varios meses.

Como se dijo antes, actualmente parece que entraron en una especie de tregua, pero, lo cierto es que nunca arreglaron sus rencillas, por lo que en cualquier momento se podría avivar su rivalidad.

