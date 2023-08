Gustavo Adolfo Infante ya tiene su corrido, y esta "enemiga" de Galilea Montijo participa en el video oficial

Aunque muchos están en contra de los corridos, hay para todos los gustos y es que, no todos están dedicados a personajes del narcotráfico, en esta ocasión un famosos compositor de este género musical sorprendió componiendo un corrido para uno de los periodistas más reconocidos de los espectáculos de nuestro país, nos referimos a Gustavo Adolfo Infante.

El periodista cuenta ya con su propio corrido, y hace algunos días grabó el video oficial de este tema, el cual es interpretado por el cantante y compositor Marko Peña, en el videoclip participan muchas famosas, una de ellas llamó la atención por ser gran rival de Galilea Montijo.

En dicho video, el “El periodista de las exclusivas” como es conocido también el líder del programa “De Primera mano” contó con la participación de famosas como Isabel Madow, Aleida Núñez, Toñita, Carmen Campuzano, Heidy Infante, el actor Roberto Tello, y Lilí Brillantí quien es recordada por su fuerte rivalidad con Galilea Montijo.

Aunque no se tiene la fecha exacta del estreno del video oficial del corrido de Gustavo Adolfo Infante, se sabe que se verá por primera vez durante la transmisión de su programa de espectáculos, por lo que el periodista pide estar muy atento a su público.

Fue del año 2001 hasta el 2006 cuando Galilea Montijo y Lilí Brillanti compartieron créditos en el programa Vida TV, sin embargo, no fue hasta el 2022 cuando Brillantí reveló haber sufrido maltratados por parte de la tapatía.

Y es que de acuerdo con Brillanti, Galilea Montijo constantemente la amenazaba, incluso en una ocasión asegura que la tapatía estuvo a punto de golpearla.

Por su parte, Galilea Montijo luego de las declaraciones de su ex compañera habló al respecto y aseguró que Brillantí filtraba información de ella con los reporteros y que además la provocaba para que ésta le pegara y así caer en su juego.

“Creo que se le olvidó contar que me ponía la cara, se reía y me decía, ‘pégame, pégame’ hasta que le dije, ‘¿sabes qué? No, no lo voy a hacer, no voy a caer en tu juego’”, dijo Galilea