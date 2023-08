¡Te amo!, Galilea Montijo confirma su amor por Isaac Moreno a 5 meses de anunciar su divorcio

Cada vez son más frecuentes las demostraciones de amor entre Galilea Montijo y su novio, el modelo español Isaac Moreno, aunque hace algunos meses cuando fueron captados caminando tomados de la mano en la playa, la conductora aseguró que aún no había nada formal entre ellos, ahora, por los mensajes tan románticos que se dejan en redes sociales se podría presumir que ya están juntos de manera oficial.

Y es que, la pareja hace unos meses solo se daba algunos likes en sus fotografías, y cuando se comentaban las publicaciones lo hacían de manera muy cuidada, cosa que ya ha cambiado, pues la conductora del Programa Hoy ya grita a los cuatro vientos que está muy enamorada de Isaac Moreno, esto a 5 meses de haber anunciado su divorcio.

Como lo comentamos al inicio de esta nota, hace algunos meses, cuando Galilea Montijo salió a aclarar su supuesto romance con Isaac Moreno, ahí la tapatía dijo estar dándose una segunda oportunidad y que se encontraba ilusionada pues esperaba que ojalá se diera algo bonito, y tal parece que todo salió como ella quería.

Y es que, aunque aún no han salido públicamente a oficializar su romance, hace algunos días Isaac Moreno le comentó en una fotografía a Galilea un “¡Te amo!”, mientras que en ese momento la conductora le respondió solo con emoticones en forma de corazón.

Isaac Moreno ya no pudo seguir callando lo que siente por Gali.

Foto: IG @galileamontijo

Sin embargo, esta vez quien ya no pudo aguantarse más fue la propia Galilea Montijo quien luego de pasar unos días de vacaciones a lado de Isaac en Baja California, la conductora no se aguantó más las ganas de gritarle todo lo que siente por él en un comentario pues ahora la tapatía le comentó a él un “¡Te amo!”.

Galilea ya se hace presente con románticos mensajes en las redes sociales del español.

Foto: IG @ipmoreno

Ante este romántico mensaje que Galilea le dejó a Isaac, el modelo español no se quedó callado y también respondió con un “no como yo” esto acompañado de un hashtag el cual presuntamente es la forma romántica en que se dicen la pareja pues Gali utilizó el #mimoqui mientras que el modelo solo puso #moquito.

Cada vez están más enamorados

Foto: IG @ipmoreno

En mayo la conductora del programa Hoy, platicó brevemente con la prensa y ahí aseguró que tal y como lo mencionamos anteriormente, no había una relación formal con Isaac Moreno, con quien sale desde hace algún tiempo.

“Se los dije desde el primer día, me verán saliendo, con uno, con otro…estoy bien contenta, salimos, nos estamos conociendo, ojalá que se dé y si no se da, muchachos les dije el otro día ‘ay, me divorcié más no me capé’”, dijo Galilea Montijo