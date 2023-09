Gustavo Adolfo Infante se somete a nueva cirugía en el rostro, envía mensaje ante críticas

Gustavo Adolfo Infante es uno de los periodistas más polémicos debido a sus explosivas declaraciones contra otras celebridades, pero esta vez él fue blanco de comentarios negativos en redes sociales luego de tras revelar que se sometió a una nueva cirugía estética en el rostro. Algo por lo que sus fanáticos le pidieron detenerse antes de que pueda lucir irreconocible, tal y como ha sucedido con otros artistas.

El periodista de espectáculos ha señalado no estar en contra de las cirugías estéticas y, contrario a ello, no teme dar detalles sobre los “arreglitos” a los que se ha sometido para mejorar su imagen. Aunque esta vez mostró las cicatrices que tiene el rostro resultado de la blefaropastia inferior -cirugía en los párpados- a la que se sometió hace tan sólo unos días.

Gustavo Adolfo Infante desata críticas por nueva cirugía en el rostro. Foto: Captura de pantalla TikTok @latiasandra_

“Yo creo que no son tantos cambios, son los necesarios de acuerdo a la edad. A lo que me dedico tienes que verte bien y para verte bien hay que estar bien. Cada día hay gente más joven, más guapa y que va a lucir mejor, si tú quieres tener una vigencia en la televisión te tienes que ver bien”, dijo el también conductor en un encuentro con los medios retomado por “La Tía Sandra” en TikTok al responder sobre los comentarios que ha recibido por sus cirugías.

Cirugías de Gustavo Adolfo Infante

Durante una emisión del programa “De primera mano”, en el que es conductor, Gustavo Adolfo Infante fue cuestionado por sus compañeros sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido. Esto luego de que ellos mismos enlistaran los “arreglitos” que se han hecho, algo que sorprendió al público que en redes sociales, aseguraron, muchas no se notaban.

Bichectomia y liposucción de papada, cirugías a las que se ha sometido el conductor. Foto: Cuartoscuro

En enero pasado, el conductor de “El minuto que cambió mi destino” compartió detalles de la blefaropastia que se hizo para mejorar su imagen; además, indicó que el exceso de piel en los párpados lo hacía lucir “cansado” y también impedía que pudiera ver bien, por lo que puntualizó que no sólo era cuestión de “vanidad” como se había señalado en redes sociales.

Infante detalló que comenzó con una bichectomia en la que se extraen las llamadas “bolsas de Bichat” que se encuentran en las mejillas con la intención de perfilar aún más esta parte del rostro. También se sometió a una liposucción de papada, se colocó carillas, botóx y se pinta el cabello para disimular las canas.

