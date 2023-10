Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado responden fuertemente a Wendy Guevara tras críticas: "dices puras majaderías"

Tal parece que se ha desatado una nueva pelea, pues Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado se lanzaron en contra de Wendy Guevara después de que ésta los criticara fuertemente. Los periodistas de espectáculos aseguraron que le "pasaron mal" la información sobre sus comentarios, sin embargo, se defendieron ante los "ataques" de la influencer, quien destacaron le falta algunas tablas en el medio artístico y dice "puras majaderías".

Hace unos días se estrenó la serie "Wendy: Perdida pero Famosa", la cual es protagonizada por la ganadora de La Casa de los Famosos México. A pesar de que el reality show gustó mucho a sus fans, a otras personalidades no les encantó, como fue el caso de la periodista Ana María Alvarado, quien durante una de las transmisiones manifestó que el programa que se transmite por Vix Plus no fue de su agrado.

La influencer estrenó su reality "Wendy: Perdida pero Famosa" IG @

Wendy Guevara se lanzó contra Ana María Alvarado

Estos comentarios llegaron a oídos de Wendy Guevara, quien no dudó en hablar al respecto durante uno de sus famosos lives en redes sociales. Aunque la integrante de "Las Perdidas" dijo que estaba bien que no a todos les guste su programa, se lanzó en contra de Alvarado, pues señaló que "se dedica al argüende". Además, indicó que no sólo la comunicadora ha hecho comentarios en su contra, también las demás personas que están en las emisiones con Gustavo Adolfo Infante.

"Ustedes han visto que varias personas de ahí han hablado mal de mí, que por corriente, que porque no tuve estudios. Yo siempre se los he dicho, la gente que no hemos tenido estudio, que venimos de abajo, que somos de barrio y que la mayoría no tuvimos estudios porque carecimos de muchas cosas de niños, desde pequeños, todas esas personas son las que ven su programa", dijo Wendy, quien también destacó que a ella no ve el matutino de Sale el Sol.

Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante le contestan a Wendy

La mañana de este jueves 12 de octubre, en el matutino de Imagen Televisión transmitieron el video en donde la influence despotrica contra sus conductores, quienes aprovecharon el espacio para darle respuesta. Primero, Ana María Alvarado aclaró que nunca ha hablado mal de ella, que por el contrario, durante su estancia en La Casa de los Famosos tuvo buenos comentarios, asimismo, insistió que no le gustó su programa y que tiene que acostumbrarse a las críticas.

Ana María Alvarado le contestó a Wendy Guevara IG @anamaalvarado

"Está bien que se defienda y que diga lo que a su derecho conviene, pero yo jamás he hablado de ti mal. Si tu checas los programas jamás he dicho que eres corrientes, o he hablado mal de ti, te echamos muchas porras en La Casa. Al revés, dije que me caes bien, que te me haces muy divertida y muchas otras cosas. Yo creo que le contaron mal el chisme", dijo Ana María, quien sugirió a Wendy Guevara acostumbrarse a las críticas sobre su trabajo.

Sin embargo, después tomó la palabra Gustavo Adolfo Infante, quien admitió que en él sí ha dicho que necesita estudios para comenzar una carrera en el medio artístico. El presentador explicó que si ha mencionado que Guevara es una vulgar, debido a que se expresa con majaderías durante sus lives y presentaciones.

"Sugería, si quieres, a mi me da lo mismo, si quieres estudiar, si no quieres no estudies; que estudiaras algo, que te metieran al CEA para que hicieras telenovelas actuaras, porque cuál es el chiste, te van a ver hacer qué. Y lo de vulgar y corriente, pues sí, porque te la pasas diciendo puras majaderías. ¿Cuál es el problema?, si no te gusta, ¿ya hasta amenazas?", destacó el comunicador, quien apuntó que solo los ha mencionado ahora que hicieron comentarios negativos en su contra, pero cuando hablaron bien durante su participación en la competencia, nunca les agradeció.

SIGUE LEYENDO:

Gustavo Adolfo Infante explota contra Peso Pluma por su actitud prepotente: "Ubícate, tienes un éxito"

Libertad Palomo "le canta un tiro" a Wendy Guevara tras polémicas declaraciones: "Cuando quieras nos buscamos"