Gustavo Adolfo Infante explota contra Peso Pluma por su actitud prepotente: "Ubícate, tienes un éxito"

Gustavo Adolfo Infante está molesto con Peso Pluma, pues aseguró que el cantante de corridos bélicos tiene una actitud prepotente tras el éxito que ha tenido en los últimos meses. El conductor de espectáculos aprovechó para darle un contundente mensaje al joven intérprete de música regional mexicana en el que le advirtió que sólo tiene un sencillo en el número uno y recordó a aquellos artistas que alcanzaron cima, pero que no lograron mantenerse.

Fue durante la transmisión del programa "De primera mano", que el periodista de espectáculos explotó en contra del intérprete de "Ella Baila Sola", pues aseguró que después de estar en el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos, no quiere aceptar entrevistas con medio nacionales. Gustavo Adolfo Infante indicó que tiene información de que el cantante, de 23 años, tiene una actitud arrogante y prepotente tras el éxito que ha tenido.

Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Peso Pluma

“Me estaba contando gente que lo conoce que está insoportable Peso Pluma, que no quiere dar entrevistas, él nada más es ‘nivel Jimmy Fallon’ y demás”, aseguró durante la transmisión del programa de espectáculos de Imagen Televisión, en el que mostró su molestia con el artista que actualmente se encuentra en el número uno global del Spotify, por lo que recordó a celebridades como el surcoreano PSY, quien fue mundialmente conocido con la canción "Gangnam Style", pero que actualmente, según su percepción, ya no es tan popular.

“Yo nomás le quiero decir algo a Peso Pluma: tú tienes un éxito ahorita, nosotros conocimos a un wey, que no me acuerdo cómo se llamaba, que cantaba Gangnam Style, PSY, ese cuate tuvo 10 veces, 20 veces más éxito que tú y el día de hoy se puede subir al metro, al camión, al trolebús o pasar enfrente de Imagen y no lo dejan entrar”, destacó Infante tratando ejemplificar el caso del cantante de k-pop, que no hace mucho lanzó un tema exitoso con Suga de BTS.

Posteriormente, Gustavo Adolfo Infante le mandó un contundente mensaje al ídolo de los corridos bélicos, pues aseguró que actualmente sólo tiene un sencillo en el top global. “Entonces, ojalá tu éxito, Peso Pluma, continúe. Recomendación, si la quieres tomar y si no me da exactamente lo mismo, ubícate porque tienes un éxito”, destacó el periodista de espectáculos, que también la mañana de este viernes en Sale el Sol hizo comentarios similares en contra del artista.

Peso Pluma no quiere dar entrevistas a medios nacionales, asegura el periodista Foto: Especial

Asimismo, recordó que "Ella Baila Sola" no es de su completa autoría, pues la interpreta con Eslabón Armado, grupo que presuntamente tomaría acciones legales en contra de Peso Pluma por interpretar su canción sin ellos. De esta forma, Infante vuelve a mostrar que no le gusta Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del músico, pues no es la primera vez que se lanza en su contra por el tipo de música que toca, que es del mismo género que Junior H y Natanael Cano.

