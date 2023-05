Así es como Peso Pluma pagará derechos a Eslabón Armado por su éxito “Ella Baila Sola”

El tema “Ella baila sola” interpretada por Peso Pluma y Eslabón Armado, a sólo un mes de su lanzamiento, logró colocarse en el Top 1 Mundial en Spotify, convirtiéndose así en la primer canción del género regional mexicano que logra posicionarse en el ranking a nivel internacional dentro de las más escuchadas en la plataforma de streaming de audio.

Sin embargo, tras el éxito obtenido, el autor de la letra Pedro Tovar (integrante del grupo Eslabón Armado) expresó en sus redes sociales su inconformidad porque Peso Pluma no le dio ningún tipo de crédito durante la reciente entrevista que tuvo en “The Tonight Show Starring” con Jimmy Fallon.

“Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música, ¿y no merecer crédito por tu rola? Básicamente es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es cien por ciento mía, me vale madres”, señaló Pedro Tovar. El cantautor de corridos tumbados, confesó que, incluso, hace tres años Eslabón Armado rechazó una invitación de Peso Pluma para cantar juntos.

Tras la disputa suscitada por el éxito “Ella baila sola”, de acuerdo con TMZ, Peso Pluma tendrá que pagar por los derechos de autor a Eslabón Armado, cada vez que interprete en vivo la canción en los próximos eventos en los que se presente. La desavenencia provocó un distanciamiento entre Hassan Emilio Kabande Laija y Pedro Tovar.

