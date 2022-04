BTS: Suga es la estrella del VIDEO de 'That That' de PSY; 3 cosas que enamoraron al ARMY

El video de 'That That' de PSY y Suga de BTS rompió el internet, pues a pocas horas de ser lanzado ya empieza a dominar las listas de popularidad en servicios de streaming, redes sociales y YouTube; y no es para menos, pues el rapero de Bangtan se volvió la estrella del MV y aquí hay tres cosas que enamoraron al ARMY para demostrarlo.

Desde que se dio a conocer que Min Yoongi, nombre real del cantante, había producido el nuevo tema del creador del 'Gangnam Style', fue una de las canciones más esperadas, pero cuando se confirmó que el miembro de BTS aparecería en el MV, rompiendo una de las reglas de BigHit, las expectativas crecieron, pues pocas veces figura en los videos musicales de otros artistas.

'That That' es el tema principal del noveno álbum de estudio llamado '[PSY 9th]' de PSY, en el que no sólo colaboró Suga de BTS, sino también participaron la rapera Jessi, la integrante de Mamamoo, Hwasa, así como el solista Crush entre muchos otros, quienes se mostraron dispuestos a prestarle su voz a una de las estrellas más importantes de la industria musical en Corea del Sur.

1. Suga como vaquero

En el momento que se revelaron los adelantos del video musical de 'That That', el ARMY enloqueció al ver un outfit vaquero de Yoongi, quien modeló un conjunto blanco, con una camisa de animal print y unos sneakers del mismo color de su ropa, haciendo el match perfecto. Este es un look que es muy aclamado por los fans, pues a pesar de ser muy vintage, el artista le da un estilo más juvenil.

2. Yoongi se divierte con la coreografía

PSY había adelantado que la coreografía era muy difícil y explosiva, por lo que ahora que se estrenó el video el ARMY se sorprendió con el compromiso de Suga, quien a pesar de estar trabajando en sus actividades con BTS, se aprendió los movimientos a la perfección. También recordaron que en un principio el cantante de 29 años sólo iba a hacer la canción, sin embargo, terminó apareciendo en el clip.

3. Suga y PSY demuestran su amistad en 'That That'

Las interacciones entre el también conocido como Agust D y PSY en el clip demostraron que sí hicieron una fuerte amistad, tal y como ambos indicaron en una entrevista. Park Jae-sang, nombre real del rapero y CEO de P Nation, indicó que fue el integrante de Bangtan quien le envió la propuesta para trabajar juntos y aceptó, después de ello comenzaron a convivir convirtiéndose en grandes amigos.

SIGUE LEYENDO:

Snoop Dogg supera a BTS como "el rey del spoiler" al dar nueva actualización

BTS no puede interactuar con otras chicas por esta razón