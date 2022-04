BTS: Suga lanza canción con PSY; 'That That' podría ser un éxito como 'Gangnam Style'

Suga confirmó por medio de su cuenta de Instagram que trabajó con PSY para su próximo álbum y que lanzará una canción junto a él. La noticia de esta colaboración entre el rapero de BTS y el creador de 'Gangnam Style' emociona al ARMY, quienes pronostican que podría ser un éxito más grande que el del 2012, cuando estrenó el sencillo.

Suga volverá a ser productor de un tema que no es de Bangtam, pues junto a Park Jae-sang, nombre real del cantante coreano, creó 'That That', el cual será parte de su noveno álbum de estudio llamado '[PSY 9th]', en donde no sólo estará Min Yoongi también tendrá la participación de la rapera Jessi, la integrante de Mamamoo, Hwasa, así como el solista Crush entre muchos otros.

'That That' será producido por Suga

“Debido a que él es varios años mayor que yo y alguien muy respetado en la industria, estaba un poco nervioso al principio”, dijo en una entrevista el integrante de BTS, quien después indicó que “se sintió como trabajar con un amigo de la infancia, y eso hizo el proceso de composición mucho más divertido”.

“Nos hicimos grandes amigos de alguna manera”, declaró Suga, mientras PSY contestó “Si él piensa en mí como un amigo, eso es grandioso para mí. ¿Qué tan joven me hace eso?”. Por su parte, el ARMY está muy contento de que se haya dado esta colaboración entre ambos, quienes son de los más importantes en la industria del k-pop.

¿Cuándo se estrena 'That That' (prod. SUGA of BTS)?

De acuerdo a las redes sociales de PSY y Suga, la canción 'That That' se estrenará el viernes 29 de abril a las 6 pm (hora coreana), sin embargo, debido a la diferencia horaria en México estará disponible por la madrugada.

Perú, Ecuador, Colombia y México (CDMX): 04:00 am

Chile, Venezuela y Bolivia: 05:00 am

Argentina, Brasil y Uruguay: 06:00 am

El rapero PSY es uno de los más importantes de la industria musical en su país, pues gracias al éxito de 'Gangnam Style' se expandió aún más la llamada "ola coreana". Su video fue el más visto en la historia de YouTube durante 2012 y 2013, superando por mucho a 'Baby' de Justin Bieber, quien en ese tiempo era el que tenía más reproducciones.

Actualmente, el artista es CEO de P Nation, empresa que representa a Jessi, así como a Hyuna y Dawn, entre otros; además se encarga de producir su propia música y colaborar con otros idols como CL, de 2NE1, y artistas internacionales como Snoop Dogg.

