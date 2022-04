Snoop Dogg supera a BTS como "el rey del spoiler" al dar nueva actualización

Snoop Dogg al parecer se ha coronado como "el rey del spoiler" al revelar que trabaja en una nueva canción con BTS. Ahora que todos lo saben, no ha podido evitar los cuestionamientos de la prensa, por lo que ha tenido que dar algunas actualizaciones sobre su colaboración con Bangtan.

El rapero asistió al evento del programa de NBC, 'American Song Contest' del cual es presentador, y fue ahí en donde la cantante y conductora de televisión DaniElle DeLaite, consiguió nueva información por parte del intérprete de 'Drop It Like It's Hot' sobre su próximo trabajo con la banda de k-pop.

"¿Qué es lo último con el sencillo de BTS?" preguntó la entrevistadora, quien puso en jaque al artista originario de Long Beach, California, quien no dudo en responder: " Tienes que hablar con ellos, pero mis papeles están incluidos". Con esta pequeña frase, el cantante urbano volvió a confirmar la colaboración.

Así es la colaboración entre BTS y Snoop Dogg

En marzo de este año, el cantante de 'Young, Wild & Free' reveló que ya estaba grabando algo con BTS. En un encuentro con el medio, The A.V. Club, la leyenda del Hip-Hop dijo que oficialmente está produciendo una colaboración con Bangtan, a quienes llenó de halagos.

“La experiencia de BTS de la que tanto se habla. Voy a dejar que ellos te lo cuenten. Es tan oficial como un árbitro con un silbato. Me encanta ese mundo del entretenimiento. Es buena música. Es [un] ambiente. Yo hago buena música. Ellos hacen buena música. Y acabamos haciendo esto. De esto se trata siempre, de unir nuestros mundos”.

De acuerdo a las declaraciones de Snoop Dogg, la banda surcoreana ya lo había buscado desde algunos meses para hacer nueva música, sin embargo no se había dado el tiempo. Ahora, esta colaboración podría ser una realidad y el ARMY sospecha que será incluida en su próximo álbum 'We Are Bulletproof' que lanzarán en junio de este año.

