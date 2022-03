BTS lanzará canción con Snoop Dogg y se acerca más a México por esta razón

El rapero Snoop Dogg sorprendió al ARMY al revelar que está trabajando con BTS para lanzar una nueva canción. Desde hace algunos meses comenzaron a correr los rumores que el intérprete de 'Young, Wild & Free' y los artistas surcoreanos nominados a los Grammy, iban a tener una colaboración.

Durante la alfombra roja del American Song Contest, el rapero, de 50 años, informó a The A.V. Club que oficialmente está produciendo una colaboración con Bangtan, a quienes llenó de halagos, pues indicó que, al igual que él, gustan de hacer buena música, por ello decidió juntar sus "mundos".

“La experiencia de BTS de la que tanto se habla. Voy a dejar que ellos te lo cuenten. Es tan oficial como un árbitro con un silbato. Me encanta ese mundo del entretenimiento. Es buena música. Es [un] ambiente. Yo hago buena música. Ellos hacen buena música. Y acabamos haciendo esto. De esto se trata siempre, de unir nuestros mundos”.

BTS buscó a Snoop Dogg Foto: Especial

Desde enero, la leyenda del Hip-Hop, habló por primera vez sobre el grupo de k-pop en el podcast Mogul Talk. "Tengo un grupo llamado BTS que me está esperando para hacer una canción con ellos ahora mismo. Y estoy tratando de averiguar si tengo tiempo", dijo en aquel entonces el cantante que recientemente se presentó en el Super Bowl.

¿BTS se acercará a México con esta colaboración?

Snoop Dogg ha demostrado ser multifacético, pues no solamente interpreta canciones de rap y hip-hop, también ha colaborado para otros artistas, entre ellos la Banda MS, una agrupación de regional mexicano con la que lanzó el tema "Qué maldición", el cual se convirtió en tendencia y ocupó las principales listas de popularidad.

El intérprete de 'Drop It Like It's Hot' es fanático de música mexicana, pues recientemente le hizo un homenaje a Vicente Fernández, quien fue uno de los máximos exponentes de rancheras y del mariachi. Por esta razón, algunos miembros del ARMY esperan que el rapero le enseñe más a BTS sobre la cultura azteca y los acerque más a este país.

Además, Snoop ha sido muy cercano al k-pop, pues anteriormente trabajó con los grupos Girls Generation y 2NE1, y apareció en la canción de Psy del 2014, "Hangover". “He estado experimentando en el K-pop durante mucho tiempo, conectado con el mundo de la música (y) la escena”, dijo el cantante, quien no aclaró si este nuevo tema será parte del álbum de BTS o del suyo.

