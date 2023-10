Nicola Porcella confiesa que tiene miedo tras ser víctima de acoso por parte de sus fans

Nicola Porcella confesó que ha sido víctima de acoso por parte de algunas de sus fans, pues han intentado propasarse con él. Aunque está consiente de que muchas mujeres le tienen cariño, dijo que además de ser una situación incómoda para él también tiene miedo de hacer algo y que después lo acusen de "algo", como pasó en Perú, su país de origen en donde tuvo diferentes problemas debido a supuestos malos entendidos.

En redes sociales como TikTok Facebook y X ( antes Twitter), circulan videos de cómo hay fanáticas que intentan tocar sin su consentimiento al actor peruano durante sus convivencias en los shows que ha dado alrededor de la República Mexicana. Aunque algunas mujeres solo lo abrazan y se le "cuelgan", también hay quienes se han acercado para tocar sus partes íntimas, por lo que el exintegrante de La Casa de los Famosos ya habló al respecto.

Nicola Porcella pide respeto a sus fans

El actor, de 35 años, tuvo un encuentro con la presa durante la presentación de la nueva serie de Wendy Guevara "Perdida pero famosa", en la que además de hablar sobre sus próximos proyectos en la televisión mexicana, también aprovechó el espacio para tocar el tema del acoso que ha recibido por parte de algunas de sus admiradores. Destacó que entiende la euforia de muchas de sus fanáticas, pero hizo un llamado para que lo respeten.

"Es difícil, porque si fuera un hombre él que lo hace la situación sería distinta. Lo que nosotros siempre hemos pedido es respeto para todos, para el ser humano en general. A veces entiendo la euforia, entiendo el momento, yo soy una persona super relajada que no se complica mucho", explicó el artista, al hablar de los recientes videos en donde mujeres tratan de tocarlo y hasta llegan a besarlo cuando lo encuentran en su gira.

Nicola Porcella quiere respeto para todos IG @nicolaporcella12

¿Por qué tiene miedo Nicola Porcella?

Porcella admitió que cuando pasan esas situaciones no sabe qué hacer, pues tiene miedo de actuar y que se malinterprete desatando una serie de críticas e su contra. "A veces cuando se pasan no sabes cómo actuar, porque también tienes miedo de que te echen la culpa a ti. Y peor, yo vivo asustado con todo lo que pasó en Perú. Trato de cuidarme mucho", resaltó el actor, quien tuvo varios problemas en su país natal debido a su conflicto con su ex novia.

