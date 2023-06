Nicola Porcella abusaba de su exnovia que se parece a Wendy Guevara, ¿hace lo mismo con ella?

La Casa de los Famosos México es uno de los programas que actualmente ha dado mucho de qué hablar, y en días recientes el tema más sonado ha sido la relación tan cercana de Nicola Porcella y Wendy Guevara, que aseguran tiene un gran parecido con la exnovia del peruano, de nombre Angie Arizaga, con quien el modelo y actor tuvo una larga relación que no terminó bien, y ha sido calificada como tormentosa.

Nicola Porcella y Angie Arizaga, así fue su tormentosa relación

El también exfutbolista Nicola Porcella comenzó su carrera en el medio del espectáculo en su natal Perú, como integrante del popular reality de competencias "Esto es Guerra". Fue uno de los líderes del programa, al ser capitán del equipo "Las Cobras", mismo show en el que inició una relación con Arizaga, conocida como "La negrita", con quien estuvo por cinco años, en un complicado noviazgo de truenes y regresos.

Nicola y Angie estuvieron juntos por 5 años. Foto: Especial

Aunque ante las cámaras la pareja se mostraba muy enamorada, fuera de los foros constantemente tenían desacuerdos que los llevaban a terminar la relación, pero fue en el año 2015 cuando se enfrentaron a la polémica luego de que el empresario Daniel Tomita, expareja de Angie, aseguró en el programa de Magaly Medina, que Nicola maltrataba psicológica y verbalmente a la conductora.

En el programa de Medina se mostraron pruebas de la conducta violenta de Porcella contra Arizaga. "La semana me golpeó horrible, estuve cojeando, me asfixió, me empujó, me rompió la ropa, me ha dejado aquí herida, me ha dicho lárgate... Está enfermo... Le dije: 'Nicola, ni se te ocurra hacerme algo en el canal, ni se te ocurra llamar porque te denuncio', y me dice de ¿qué hablas?... Se cag... de risa", se escuchaba en dicho audio, de acuerdo a la información retomada de Perú21.

De acuerdo con lo revelado en aquel momento por el diario El Comercio Perú, Angie y Nicola habrían recurrido a terapia sicológica para superar el momento, declaraciones que dio Ricardo Rondón, panelista del programa "Al aire":

"Ellos están en tratamiento psicológico, terapia, y esto indica que tienen que seguir haciendo su vida cotidiana, deben cumplir con su trabajo, por eso hay que dejarlos recuperarse", explicó.

La pareja terminó en el 2018. Foto: Especial

En julio de 2018, Angie confesó en conferencia de prensa que había terminado de forma definitiva su relación con Nicola. La modelo, conductora y empresaria, aseguró que habían puesto fin a su noviazgo en los mejores términos.

¿Quién es la exnovia de Nicola que se parece a Wendy Guevara?

Angie Arizaga comenzó su carrera desde muy joven, a los 17 años, como extra en algunas producciones. Actualmente, a sus 31 años, es una conocida figura de la televisión en Perú, esto luego de sus participaciones en programas de competencia como "Combate" y "Esto es guerra". También fue participante del concurso de belleza Miss Perú.

Angie es una conductora peruana. Foto: IG @angiearizaga

Aunque lleva un tiempo alejada de los reality, que le dieron fama, es muy popular en las redes sociales, como Instagram, en la que suma 4.2 millones de fans, con quienes constantemente comparte información de sus nuevos proyectos, y se muestra muy feliz y enamorada de su pareja actual, el músico Jota Benz.

En el 2017 presentó una marca de pantalones de mezclilla, "Jhan Hids Jeans by Angie Arizaga", un negocio que de hecho comenzó desde varias años atrás, en el 2012, mismo año en el que inauguró un gimnasio junto a su ahora exnovio Nicola Porcella, mismo que en la actualidad no se encuentra funcionando.

También es empresaria en el ramo de la moda. Foto: IG @angiearizaga

