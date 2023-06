Wendy Guevara se parece a la ex de Nicola Porcella y las redes estallan

Wendy Guevara y Nicola Porcella se han convertido en la pareja favorita dentro de La Casa de los Famosos México, pues aunque aseguran que solo coquetean por juego, los fanáticos están ilusionados de que tengan más que una amistad; sobre todo ahora que descubrieron que la exnovia del actor peruano supuestamente se tiene un parecido con la integrante de "Las Perdidas", por lo que afirman que ahora tiene sentido.

Desde que empezó el reality show de Televisa, Nicola y Wendy se han hecho muy cercanos, al grado que también se dicen cariñosas palabras como "amor" y "bebé". Esta actitud ha despertado algunas interpretaciones, no sólo entre los fanáticos que ven el programa, sino también con sus compañeros, quienes le han dicho a la influencer que posiblemente el actor y modelo sí tenga interés en ella, no obstante, la creadora de contenido ha defendido que sólo son amigos y que es parte del juego.

¿La exnovia de Nicola Porcella se parece a Wendy Guevara?

Una cuenta de Instagram, recientemente compartió una imagen en la que se puede observar a Nicola con Angie Arizaga, su expareja. La joven se pude ver usando una blusa strapless rosa y un pantalón holgado en color blanco, sin embargo, lo que la hace similar a la influencer y ahora participante de LCFLFM es su larga cabellera rubia, la cual está ondulada, tal y como la que ha lucido Wendy en algunas ocasiones.

Comparan a la ex de Nicola con Wendy Guevara Foto: captura de pantalla

A pesar de que Wendy logró un cabello abundante debido a las extensiones, los fanáticos de la creadora de contenido de 29 años han señalado que sí es parecida a la ex de Porcella. No obstante, hay quienes han comenzado a negar que sean similares, pues a pesar de que en la imagen que eligieron tengan un estilo casi idéntico, eso no significa que sean iguales, pues tienen facciones muy diferentes, además, algunos seguidores de Nicola han remarcado que actualmente Angie no se ve así.

¿Quién es Angie Arizaga?

La joven, de 31 años, es una celebridad peruana que se dio a conocer por su participación en realitys shows, de hecho conoció en uno de esos programas a Nicola Porcella, con el que tuvo una relación por alrededor de 5 años. Su noviazgo era muy estable, por lo que estuvieron a punto de llegar al altar, sin embargo, todo terminó de forma abrupta cuando la también conductora y empresaria lo acusó de violencia.

Angie Arizaga tuvo una relación con Nicola por 5 años Foto: Captura de pantalla

En 2015, en un programa peruano, Angie acusó a su expareja de violencia doméstica. Narró que Porcella la había golpeado y tirado al suelo en varias ocasiones. La denuncia no sólo fue pública, también lo demandó ante las autoridades, y a pesar de que la ahora celebridad de La Casa de los Famosos negó haberla agredido, el juicio lo ganó la joven empresaria.