“Yo soy la pend…”: Wendy Guevara confiesa por qué ya no siguió su romance con Nicola Porcella

Durante las últimas horas el nombre de Wendy Guevara ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que finalmente rompió el silencio y confesó cuál fue el verdadero motivo por el que ya no continuó su romance con Nicola Porcella en “La Casa de los Famosos” y dejó en claro si Marlon Colmenarez estuvo detrás de su decisión de alejarse del actor y modelo de origen peruano que ya es conocido como “el novio de México”.

Estas declaraciones de Wendy Guevara fueron realizadas durante un live que hizo en sus redes sociales en el que apareció junto a su entrañable amiga, Paolita Suárez y durante dicha transmisión uno de sus fans fue directo al grano y le pidió que respondiera si realmente llegó a sentir algo por Nicola Porcella por lo que la integrante de “Las Perdidas” confesó que sí, sin embargo, aclaró que decidió detener el romance porque ella sí se estaba enamorando realmente, mientras que el peruano solo lo hacía como un juego y como parte de su estrategia en el reality.

En ese sentido, Wendy Guevara señaló que fue Ferka quien le advirtió sobre las intenciones de Nicola Porcella y aclaró que Marlon Colmenarez no influyó en su decisión ni siquiera un poquito pues señaló que desde hace tres años no está enamorada y aparentemente no está interesada en hacerlo.

"Nada más estaba utilizándome", Ferka advirtió a Wendy Guevara

“Pasaron tres años y yo no me volví a enamorar de nadie, cuando pasa lo de 'LCDLF' conozco a Nico y comienzo a jugar con Nico así y cuando nos pusieron una película como de amor dije ‘Dios mío ¿qué estoy haciendo?’ y pensé, ‘esto es un juego, es un reality lo que estamos viviendo, no me quiero enamorar, ni encariñar así de Nico, verlo como hombre para mí’, como amigo sí lo veo y lo quiero mucho, pero dije ‘tengo que poner un freno’ y cuando seguimos jugando los dos nos sacamos de onda y le digo ‘ay no, Nico, esto es como si fuéremos novios, como si nos estuviéramos enamorando y un día me pelee con él porque Ferka me dijo que Nico nada más estaba utilizándome y al día siguiente yo cambié, por mí, pero la gente pensaba que era porque ‘Marlon la va a regañar’, pero jamás”, fueron las palabras de Wendy Guevara.

Wendy Guevara decidió ponerle un alto a su "romance" con Nicola Porcella. Foto: IG: lacasafamososmx

En otro momento de su video, Wendy Guevara señaló que antes de salir expulsado, Apio Quijano también le pidió que no se enamorara de Nicola Porcella porque no quería que sufriera, por lo que la integrante de “Las Perdidas” le hizo caso al integrante de Kabah y decidió no continuar más con el juego.

"Ya cuando empecé a cambiar él (Nicola Porcella) me decía ¡hey, culi*o hermoso!’ pero él jugando normal y ahí fue donde me di cuenta que él estaba jugando y yo soy la pend… que me voy a enamorar y va a valer madres y cuando salió Apio me dijo que no quería que sufriera porque yo le platiqué de varias relaciones y dije ‘ay sí, tiene razón’ y en ese momento me cayó el veinte”, finalizó Wendy Guevara.

SIGUE LEYENDO

Wendy Guevara revela que Babo de "Cartel de Santa" la buscó para una colaboración, ¿qué van a hacer?

¿Ya no lo quieren? Emilio Osorio ofrece concierto y nadie canta: VIDEO