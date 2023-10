¿Ya no lo quieren? Emilio Osorio ofrece concierto y nadie canta: VIDEO

Emilio "Halcón" Osorio tuvo mucha popularidad después de que salió de La Casa de los Famosos México, pues muchas personas lo empezaron a seguir debido a que conectó por su carisma y personalidad. Sin embargo, a un par de meses de haber dejado el reality show, parece que ha ido perdiendo su fama, y para muestra está su más reciente concierto, en el que a pesar de estar muy animado, no lo contagió a sus fans, ya que no cantaron sus temas.

El ex integrante del "Team Infierno" aprovechó la popularidad que le había dado participar en el reality show, para retomar su carrera como cantante, por lo que empezó a anunciar diferentes fechas alrededor de la República Mexicana. Hace unos días, el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos se presentó en León, Guanajuato, pero aunque estaba muy entusiasmado en el escenario, el público no reaccionó positivamente, pues lo dejaron cantando solo.

¿El público no quiere a Emilio Osorio tras salir de LCDLF?

En un video que circula en plataformas como X (antes Twitter) se observa cómo Emilio "Halcón" está interpretando una de sus canciones arriba del escenario, mientras está bailando, intenta animar a la gente para que lo acompañen y coreen su sencillo, sin embargo, no se ve ninguna reacción por parte de los asistentes que fueron al show. Asimismo, hasta el final de la pequeña grabación, se alcanza a ver que una de sus fanáticas se acerca lo suficiente al escenario para darle la mano, por lo que el cantante y actor, de 20 años, se emociona y contesta el gesto.

Es así como este mal momento del joven artista se hizo viral en la red social, en donde muchos comentan que sus temas tal vez no son buenos y por eso nadie canta. "Hay apoyo, solo falta talento" y "Playback", son algunos de los comentarios en su contra, no obstante, hay usuarios que salieron en su defensa y aseguraron que el público sí lo aclamó: "Ayer anduve por ahí y la gente lo adora, lleno a reventar, uno de los grandes descubrimientos de la casa", contradiciendo el clip.

Emilio Osorio se defiende de las críticas por no vender boletos

A principios del mes se comenzó a correr el rumor sobre que, al igual que su ex compañera Wendy Guevara, no estaba vendiendo los boletos de sus presentaciones. Emilio dejó claro que esta situación no es algo que solamente le pase a él, sino que todos los artistas en algún momento lo han vivido, por lo que no mostró que sea algo que le preocupa demasiado, pues manifestó que esto se hace crecer como artista.

"Llevo 7 años en la música, sinceramente, en el pasado he tenido muchas experiencias en donde no he vendido boletos y no me pasa a mí, le pasa a todos los artistas porque es parte del crecimiento y es parte de la madurez y quien te diga que es mentira, te está mintiendo ¿A qué voy con esto? A que bendito sea Dios, en esta ocasión no es así”, indicó el cantante, quien desmintió la información que asegura que no está vendiendo las entradas a sus shows.

