Wendy Guevara se burla por la baja venta de boletos de su gira: "Si no se llena, a mí ya me pagaron"

Wendy Guevara goza de una arrollador éxito luego de su triunfo en “La Casa de los Famosos México” donde conquistó al público con su simpatía, autenticidad y sentido del humor, algo que mantuvo en todo momento cuando fue cuestionada sobre la baja venta de boletos para su gira “Resulta y resalta” que la habría llevado a cancelar una de sus presentaciones.

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante dio a conocer en el programa “De primera mano” que Wendy Guevara habría cancelado el show que tenía programado en Querétaro este 13 de septiembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Dominguez debido a que no habían logrado vender boletos suficientes para llenar el lugar. Además, compartieron el comunicado emitido por el equipo de trabajo de la influencer, donde indican que la presentación sería reprogramada sin revelar más detalles al respecto.

Sobre el show de este miércoles en Querétaro, Wendy Guevara informó a través de sus historias en Instagram que el espectáculo fue suspendido debido a otros compromisos de trabajo y por los ensayos que tenía con el resto de “Las Perdidas” para su presentación en el Teatro Metropólitan este jueves 14 de septiembre: “Nos ha ido muy bien, gracias a Dios”.

¿Fracaso de Wendy Guevara en su gira?

Gustavo Adolfo Infante indicó que la baja venta de boletos para la gira “Resulta y resalta” es algo que se repite para el show en el Teatro Metropólitan y, junto a los conductores del programa de espectáculos antes mencionado, culpó a la mala publicidad que se ha hecho de la gira ya que la influencer tampoco puede dar entrevistas debido a su contrato.

Wendy Guevara responde a la baja venta de boletos en su gira. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Al respecto, durante un en vivo la ganadora de “La Casa de los Famosos México” indicó que desconoce sobre la cantidad de entradas que se han vendido para su gira y, con el sentido del humor que la caracteriza, se dijo tranquila ya que ella había recibido el pago por esas presentaciones y tenía más fechas en puerta.

“No sé, yo no sé, han hecho notas que no hemos vendido todo y así, pero pues tampoco, si no se llena qué tiene no hay ped*. O sea, lo más importante es sacar show, lo importante es que tengo muchas presentaciones, tenemos más de 35 presentaciones en toda la República y lo mejor de todo es que si no se llena a mí ya me pagaron”, dijo entre risas.

