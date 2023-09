Niurka Marcos apoya a Wendy Guevara en su decisión de no ser parte de la telenovela de Juan Osorio

Sin duda, la noticia de que Wendy Guevara ya no participará en la telenovela de “Un amor sin receta”, la cual produce Juan Osorio, ha causado una gran polémica, pues fanáticos de la influencer leonesa deseaban verla todas las noches en su televisión, sin embargo, apoyan la decisión de su estrella favorita.

Así como los fanáticos de Wendy que apoyan a la influencer, famosos como los conductores de Hoy creen que es una buena decisión, pero también Niurka Marcos ex esposa de Juan Osorio apoya a la ganadora de “La Casa de los Famosos México”, pues cree que Guevara debe prepararse más.

Foto: Instagram Wendy Guevara

La influencer no quiso quedar mal con sus proyectos y prefirió rechazar la telenovela.

En entrevista con varios medios de comunicación durante su llegada al aeropuerto de la CDMX, Niurka Marcos como siempre muy accesible platicó de varios temas, entre ellos sobre Wendy Guevara y la polémica decisión de no ser parte de la telenovela del padre de su hijo Emilio “Halcón”.

Niurka fue muy sincera y asegura que la mejor decisión que pudo tomar Wendy es rechazar participar en la telenovela, pues para un proyecto tan importante debe tener una preparación y hasta el momento no la tiene, pues si llegaba a actuar seguramente la iban a criticar fuertemente.

Foto: VIX

La influencer anunció su decisión a través de redes sociales

“No es hacer el feo, Wendy tiene toda la razón en lo que está haciendonle está dando prioridad a lo que ella tiene, tiene que prepararse, ella no es ninguna tontita como mucha gente dice…perdóname pero está tomando decisiones inteligentes, uno no quiere dejar de ser ella misma, dos no niega sus raíces, tres para una telenovela tiene que prepararse, no desesperadamente si ya para que después vengan los buitres a destrozarla”, dijo Niurka