Aleida Núñez revela que estuvo al borde de la muerte por una relación tóxica: “Trató de estrangularme”

Usualmente, Aleida Núñez acapara la atención en redes sociales debido al candente contenido que publica de manera recurrente, sin embargo, en esta ocasión el motivo por el que la actriz nacida en Lagos de Moreno, Jalisco fue porque ella misma confesó que estuvo a punto de ser víctima de feminicidio a causa de una relación tóxica, por lo que sus palabras causaron un gran impacto en sus seguidores y por ello te contamos todo lo que dijo la bella actriz y cantante.

Fue durante una entrevista para el portal de TVyNovelas donde Aleida Núñez fue cuestionada sobre algunos de los momentos más fuertes que ha tenido que atravesar a lo largo de su vida y señaló que ha enfrentado diversos episodios de depresión y señaló que la más profunda fue cuando perdió a un bebé por complicaciones en el embarazo lo cual, fue “muy duro y triste” por lo que mencionó que tuvo que pasar poco más de un año para que pudiera salir adelante.

Aleida Núñez acostumbra a hablar muy poco sobre su vida privada. Foto: IG: aleidanunez

En otro momento de la entrevista, Aleida Núñez refirió que en algún momento de su vida tuvo una relación más que tóxica pues fue víctima de violencia psicológica y física por parte de uno de sus ex y fue aquí donde confesó que estuvo a punto de ser víctima de feminicidio, afortunadamente, esto no ocurrió y pudo terminar con esta relación.

“Eso me marcó muy fuerte a nivel personal. Tardé mucho tiempo en recuperarme después de la ruptura porque estuve al borde de la muerte. Fue como un secuestro, porque él me tenía totalmente sometida, no quería que yo saliera y trató de estrangularme, ¡Fue horrible! Viví momentos aterradores, pero, afortunadamente, hoy lo puedo contar porque ese día salí corriendo”, fueron las palabras de Aleida Núñez, quien prefirió conversar en el anonimato la identidad de su expareja.

Aleida Núñez señaló que sufrió este tipo de situaciones en más de una ocasión. Foto: IG: aleidanunez

Cabe mencionar que, Aleida Núñez señaló que esta no fue la única agresión que sufrió de su expareja pues en al menos tres ocasiones anteriores intentó hacerle daño a la bella estrella de telenovelas, quien también recalcó que en su momento no denunció porque “estaba llena de miedo”, por lo que lo mejor que pudo hacer fue desaparecer de la vida del individuo y bloquear todas las vías de comunicación para que nunca más pudiera contactarla.

Para finalizar, Aleida Núñez mencionó que actualmente se encuentra más fortalecida en todos los sentidos y detalló que esta amarga experiencia la hizo tomar conciencia de lo que quiere para su vida, por lo que se volvió mucho más selectiva ya que no está dispuesta a volver a pasar por la misma situación por culpa de un hombre “patán y tóxico”.

Actualmente Aleida Núñez tiene una relación sana y llena de amor. Foto: IG: aleidanunez

Actualmente, Aleida Núñez se encuentra saliendo con el empresario y comediante francés Martín Babilotte, sin embargo, ambos han decidido llevar su relación con calma y la actriz aseguró que el motivo de esta decisión es “porque no se quieren adelantar en nada” y prefieren dejar que las cosas siempre fluyan, aunque en algunas otras entrevistas ha reconocido que la gustaría llegar pronto al altar, no obstante, por ahora, no adelantó nada sobre este tema.

