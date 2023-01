"Me metieron a un cuartito": Geraldine Bazán revela cómo fue reclutada por el "Clan Trevi-Andrade"

En días recientes los nombres de Gloria Trevi y Sergio Andrade se han visto inmersos en polémica luego de que la revista estadounidense "Rolling Stone" dio a conocer que, aparentemente, hay una demanda emitida contra ambos en California, Estados Unidos. De acuerdo con la publicación, la cantante y el productor enfrentarían cargos de agresión sexual infantil en ese estado. En este contexto, una reconocida actriz mexicana rompió el silencio y reveló cómo fue su experiencia con la intérprete de "Todos me miran".

La actriz involucrada en el caso es Geraldine Bazán, quien detalló para el programa "Suelta la sopa" cómo fue su experiencia al audicionar para Gloria Trevi y Sergio Andrade, cuando ella tan solo tenía 13 años de edad y se encontraba buscando oportunidades laborales en el mundo del espectáculo. Según su testimonio, ella se vio forzada a realizar una peculiar audición frente a Sergio Andrade que casi la lleva a ser parte del famoso "Clan Trevi-Andrade".

Geraldine Bazán también detalló su historia en la segunda temporada del reality show "Secretos de villanas". Foto: especial.

“En una ocasión yo estuve en un programa que conducía a Gloria Trevi, hace muchos años en Televisa. Entonces, se acabó el programa, y de repente recibimos una llamada, creo que fue de Mary (María Raquenel Portillo), que Sergio quería hacernos un casting”, mencionó Geraldine al recordar cómo fue que llegó audicionar frente a Sergio Andrade. La actriz agregó que tras la llamada fue citada a un domicilio particular para realizar la audición y en el lugar las cosas se tornaron sospechosas.

“Y entonces nos citaron, la verdad es que no se sabía hasta ese momento nada de lo que ocurrió después, y entonces mi mamá siempre iba conmigo. Yo me acuerdo que entramos en una casa y entonces a mí me metieron a un cuartito ‘aquí espérate y ve pensando porque vas a hacer una escena’ y entonces como que en otro cuarto tenían a otra de las niñas”, detalló Geraldine. “Entonces me dijeron ‘ay, que tu mamá te espera acá’, porque mi mamá fue conmigo. Mi mamá me esperó en el coche cinco minutos, a los cinco minutos yo escuché que tocó y que entró y entonces sí, me hicieron el casting, me puso a cantar, yo creo que tenía como unos 13 (años)”, agregó.

Sergio Andrade y Gloria Trevi. Foto: especial.

La ex de Gabriel Soto aseguró que la situación le pareció extraña a su madre, quien optó por llevársela del lugar y terminó la audición. Finalmente, Geraldine aseveró que se salvó de entrar al "Clan Trevi-Andrade" gracias a su madre, Rosalba Ortiz, que la mantuvo a salvo, pues de haber proseguido en el casting con el productor, quizá habría sido parte del “Clan Trevi-Andrade”.

“Mi mamá en ese momento vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo ‘vámonos’ y nos fuimos. Y la verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía", puntualizó la actriz.

