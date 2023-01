VIDEO | ¿Crystal se peleó con Gloria Trevi por Sergio Andrade?, esto dijo la cantante

En una época donde las bioseries son el pan de cada día, muchos artistas que llevan una extensa carrera buscan plasmar su vida con un proyecto similar para que su público conozca la verdad de muchos mitos que se generaron en torno a sus vidas. Una de las famosas que estuvo en el ojo del huracán y en la cima de la fama es sin dudas Gloria Trevi, quien tendrá su propio proyecto y que tiene a muchos esperando por verlo.

En este caso, no puede dejar de sonar el nombre del productor Sergio Andrade, quien fue parte elemental en su vida. Para ampliar un poco más al respecto, la cantante Crystal participará con su testimonio en el que revelará su relación con él; sin embargo, ella aseguró que no dirá nada más allá que no le corresponda.

En entrevista para el programa De Primera Mano, dijo que aunque supiera cosas no tiene la necesidad de decirlas, pues no tiene sentido: "Yo tengo que hablar de lo mío, tengo que atestiguar lo que yo viví con él. Entonces, lo que se va a hablar de Crystal sí es", explicó la también actriz.

¿Hubo rivalidad de amores entre Crystal y Gloria Trevi?

Para nadie es un secreto que Crystal y Sergio Andrade tuvieron una relación. Esto ocurrió cuando fue su mánager. No obstante, los abusos físicos y psícológicos que sufrió de parte de él llegaron al grado de tener que alejarse. De igual manera, el productor fue pareja de Gloria Trevi, lo que ha despertado la duda de que pudo existir una rivalidad de amores.

"Ninguna porque Gloria y yo no pertenecíamos a la misma etapa con Sergio Andrade. Yo me separé de Sergio Andrade en 1985 y era cuando estaban formando 'Boquitas pintadas', ahí surge Gloria Trevi, María Raquenel, Pilar, bueno, todas las que surgieron... Entonces no, yo no tengo rivalidad con nadie. Sabes qué cuando tú superas una situación, tú no tienes por qué tener rivalidad con nadie. Si no tengo rivalidad con las ex del que hoy es mi marido, imagínate si voy a tener rivalidad con las ex de Sergio Andrade...", declaró la cantante.

Crystal aseguró que en la actualidad es una mujer muy feliz, pues tiene el alma tranquila, y no tiene ningún tipo de conflicto con nadie y mucho menos un tipo de rivalidad de caracter amoroso con nadie.

Crystal dice que se siente feliz en la actualidad (Foto: IG @crystalcantante)

