Karely Ruiz sacude la red con arriesgado outfit rosa que no deja nada a la imaginación

Karely Ruiz provocó un gran revuelo en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una serie de publicaciones con las que dejó demostrado por qué es considerada como una de las mujeres más atractiva de toda la industria del entretenimiento pues resulta que la influencer regiomontana presumió su escultural figura con un arriesgado outfit rosa y orejas de gatita que la hizo llevarse cientos de halagos, no obstante, también hizo un triste anuncio para sus fans por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Karely Ruiz realizó las publicaciones en cuestión y lo primero que escribió fue que en unos cuantos días más se irá de Monterrey, además agregó unos emojis de corazones rotos que dejaron ver que dicha decisión no es completamente de su agrado pues es en esta ciudad donde ha pasado prácticamente toda su vida, no obstante, no dio más detalles sobre el motivo de su partida.

Posteriormente, Karely Ruiz publicó un video para interactuar con sus fans pues les pidió que trataran de adivinar a qué ciudad se mudará y para devolverles el ánimo presumió sus encantos con un arriesgado look rosa, el cual, estaba compuesto por un diminuto sostén que apenas y la cubría, además, estaba usando una coqueta falta que era más que corta, además, tenía flecos que no dejaban mucho a la imaginación y para complementar usó unas orejitas de gatita, así como unas botas de gamuza en color rosa Barbie.

Pese a que estos videos de Karely Ruiz fueron difundidos a través de sus historias de Instagram, las imágenes no tardaron en ser replicadas en otras plataformas y páginas administradas por sus fans donde le llovieron halagos a la modelo regiomontana, quien figura como una de las mexicanas más lucrativas de OnlyFans al registrar 12 millones de pesos en ganancias anuales.

“Todo un bombón”, “Cada día más hermosa”, “Estás preciosa”, “Una verdadera diosa” y “La más guapa de todas” fueron algunos de los cumplidos que se llevó Karely Ruiz, quien todavía no ha revelado cuáles son sus planes y proyectos que tiene para este 2023 más allá de su actividad dentro de la venta de contenido exclusivo.

“La envidia es cabr%&$”

Karely Ruiz denunció a través de sus redes sociales que cuando circulaba por las calles de Monterrey con su lujoso Corvette un automovilista intentó provocarle un accidente y además de lamentar dicha situación, aseguró que dicho episodio fue producto de la envidia de la gente, afortunadamente se encuentra bien y todo quedó en una muy desagradable anécdota.

Karely Ruiz estrenó su lujoso Corvette hace apenas unas semanas atrás. Foto: IG: karelyruiz

"Realmente la envidia es cabr#$%. Ahorita que venía manejando, un carro se me estaba acercando mucho; había manera de que pasara por otro lado y a huevo quería estar pasando por donde yo pasé. Se me pegó mucho, me quería pegar y luego le pisó. Wey ¿qué necesidad? ¿por qué tan envidiosos? No sean así Con el Camaro rosa también me pasó lo mismo", fueron las palabras de Karely Ruiz.

