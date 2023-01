VIDEO | Karely Ruiz confiesa que casi sufre un accidente automovilístico ¿está bien la estrella de OnlyFans? Esto sabemos

Karely Ruiz alarmó este miércoles a sus seguidores de Instagram al compartir un relato en el que narra cómo fue víctima de un conductor al que ella catalogó como "envidioso", quien comenzó a cerrarle el paso a pesar de que había el espacio suficiente para que su vehículo pasara, cuestión que estresó y molestó a la estrella de OnlyFans.

La situación cada vez se volvió más tensa y de acuerdo con el testimonio de Karely Ruiz, el conductor del vehículo que se le estaba acercando demasiado parecía estar empeñado en golpear el automóvil que recientemente se compró la regiomontana, mismo que ha sido objeto de halagos en redes sociales.

Esto en atención a que el modelo que Karely Ruiz eligió para viajar por las calles de Monterrey es nada más y nada menos que un Corvette en color rosa brillante, lo cual hace que el vehículo tenga un toque distintivo y salte a la vista en las calles, pues parece ser el auténtico carro de Barbie.

La modelo de OnlyFans compartió su experiencia en sus historias de Instagram | IG: @karelyruiz

Sin embargo y afortunadamente, todo quedó en un susto y el agresor se dio a la fuga, no sin antes espantar y hacer pasar un coraje a Karely Ruiz, quien fúrica compartió con sus seguidores de Instagram lo que acababa de pasar, asegurando que esto también le había pasado con su anterior auto.

"Realmente la envidia es cabr*na. Ahorita que venía manejando, un carro se me estaba acercando mucho; había manera de que pasara por otro lado y a huevo quería estar pasando por donde yo pasé. Se me pegó mucho, me quería pegar y luego le pisó (el acelerador) Wey ¿qué necesidad? ¿por qué tan envidiosos? No sean así Con el Camaro Rosa también me pasó lo mismo", expuso Karely Ruiz en sus instastories.

No obstante, ya que no sufrió ningún tipo de lesiones, después de relatar lo sucedido, la sexy influencer siguió con su vida normal y continuó interactuando con sus fans, a quienes les adelantó que iba de camino a hacerse un cambio de look, retándolos a adivinar de qué color se pintaría su hermosa cabellera.

Karely Ruiz se mostró molesta por la acción del automovilista al que calificó de "envidioso" | IG: @karelyruiz

SIGUE LEYENDO:

FOTO | Karely Ruiz se pone orejas de gatita y luce arriesgado escote: "Tírenme rollo, porfa"

De espaldas, Karely Ruiz sube la temperatura con su belleza en ajustado bikini