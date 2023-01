Karely Ruiz recibió el 2023 con este arriesgado look de transparencias que no dejó nada a la imaginación

Karely Ruiz acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una serie de fotografías en Instagram con las que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues resulta que la modelo regiomontana presumió uno de los outfits que utilizo para darle la bienvenida al 2023 y dichas prendas resultaron más que reveladoras pues la también estrella de OnlyFans pudo presumir su espectacular figura en todo su esplendor debido a las transparencias.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Karely Ruiz publicó las fotografías en cuestión, las cuales, únicamente fueron difundidas para deleitar la pupila de los más de 7.3 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, en la cual, al igual que en OnlyFans y en TikTok, es todo un fenómeno debido al arriesgado contenido que publica de manera recurrente.

Karely Ruiz provocó más de un suspiro con este arriesgado outfit. Foto: IG: karelyruiz

En esta publicación, Karely Ruiz señaló que “ni si quiera se había arreglado chido” porque andaba “de bajón”, sin embargo, su outfit causó un gran furor entre sus admiradores, a los cuales, dejó boquiabiertos pues todas y cada una de sus curvas quedaron al descubierto gracias a un entallado y escotado mini vestido de color negro, el cual, estaba confeccionado con una tela más que delgada, por lo que generaba transparencias que no dejaron nada a la imaginación.

Para esta breve e improvisada sesión de fotos, Karely Ruiz posó recargada sobre el cofre de su lujoso Corvette rosa que hace apenas un par de semanas atrás estrenó como un “autoregalo” por su cumpleaños.

La modelo regiomontana posee una de las figuras más envidiables de la farándula. Foto: IG: karelyruiz

Cabe mencionar que, luego de algunos minutos, Karely Ruiz publicó en sus historias algunos videos en los que mostró que decidió cambiarse de outfit, pues aparentemente no estaba conforme por cómo se veía y en esa ocasión lució un arriesgado jumpsuit de látex, el cual, tenía diversas aberturas y se amarraba con agujetas de los costados, no obstante, este no fue su último cambió pues después apareció con una escotada blusa de animal print, aunque no mostró que llevaba en la parte de abajo y solo mandó un mensaje para todos sus fans.

Karely Ruiz se cambió en más de una ocasión para recibie el Año Nuevo. Foto: IG: karelyruiz

“¡Hey, feliz año a todos mis fans! Los quiero mucho, gracias por todo el apoyo, un besito y tomen mucho hoy, pásensela súper bien, que cumplan todas sus metas este 2023 y más años juntos” fueron las palabras que dijo Karely Ruiz a través de sus historias de Instagram.

Karely Ruiz envió un mensaje de Año Nuevo a todos sus fans. Foto: IG: karelyruiz

Hasta el momento, Karely Ruiz no ha revelado cuáles son sus planes para este 2023, sin embargo, se espera que sea en los siguientes días cuando ofrezca más detalles al respecto pues existe la posibilidad de que extienda su presencia dentro de la industria del espectáculo ya que ella misma ha mencionado que, además de derrochar belleza en OnlyFans también le gustaría entrar de lleno en la conducción o hasta en la actuación.

