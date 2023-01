VIDEO: Karely Ruiz enloquece TikTok en sensual vestidito negro

Karely Ruiz no para de enamorar y enloquecer a sus millones de fans en TikTok, plataforma de videos en la que cautiva con sus atrevidos atuendos y sensuales movimientos, como lo hizo en una reciente publicación en la que se le ve bailando con un look de vestidito negro, outfit perfecto para destacar su curvilínea silueta y con el que una vez más dejó poco a la imaginación ganando miles de "likes".

La modelo de OnlyFans regiomontana ha ganado mucha popularidad en las redes sociales por mostrar sus curvas en los diseños más reveladores con los que roba suspiros, aunque en más de una ocasión la influencer se ha tenido que enfrentar a la censura, pues constantemente sus cuentas en la plataforma china son suspendidas, sin embargo, confirma que no teme a las restricciones y constantemente deja sin aliento a sus fans con sus atuendos.

Karely enciende las redes en mini vestido negro

La bella influencer, de 22 años, causó furor con las imágenes que compartió en su cuenta de TikTok, logrando sumar 1.2 millones de reproducciones hasta el momento, además de 210 mil "me gusta" y cientos de comentarios con frases como: "Que hermosa", "eres toda una diosa", "hermosa y poderosa", "la más chula, "y si te digo que me encantas? eres hermosa!!" y "Me encantas chulada", entre muchos otros.

Karely Ruiz causó furor con su video, que acompañó con los hashtags "#parati #foryou", imágenes en las que se le ve luciendo sus curvas en un micro vestido negro, pieza que destaca por ceñirse perfectamente a su silueta y su escote halter de tirantes delgados. El clip lo musicalizó con la canción "Solteroski", de la agrupación Los Solteroski, formada por los dominicanos Leyenda, Ariel Fortuna y Yeral.

Karely conquista en coqueto vestidito negro. Foto: TK @karelyruiz.mx

La originaria de Monterrey, Nuevo León, ya suma 10.3 millones de seguidores en la plataforma china y más de 103 millones de "me gusta", esto sólo en su cuenta principal, pues la influencer tiene usuarios alternos en los que también se luce con atrevidos looks, convirtiéndose así en una de las más famosas y populares en la plataforma china, que ha servido para que muchas famosas dejen ver su lado más sensual y divertido.

Karely, que ganó mayor popularidad después de visitar al actor Andrés García y ser retratada en un sensual bikini, hoy se coloca como una de las más exitosas en las redes, pues tan sólo en Instagram cuenta con 7.3 millones de seguidores, cifra que va en aumento, por las fotografías en las que se luce con los atuendos más cortos y sensuales, confirmándose también en estos últimos días como reina de estilo con sus coquetos vestiditos.

La influencer regiomontana enamora en coquetos vestidos cortos. Foto: IG @karelyruiz

