Karely Ruiz paraliza Instagram con un arriesgado micro bikini colombiano

Karely Ruiz causó un gran furor en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una fotografía en Instagram en la que derrochó toda su belleza y sensualidad pues resulta que la estrella de OnlyFans presumió sus curvas con un arriesgado micro bikini colombiano con el que no dejó mucho a la imaginación, por lo que, como era de esperarse, los halagos no tardaron en llegar y la modelo regiomontana se llevó decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Como se mencionó antes, fue a través de la famosa aplicación de la camarita donde Karely Ruiz difundió la arriesgada fotografía en cuestión y dicha postal fue difundida por la excolaboradora de “Es Show” con la intención de mantener la interacción constante con los más de 7 millones de seguidores que ostenta en esta plataforma pues escribió “¿hablamos?” para acompañar su foto.

Para esta postal, Karely Ruiz posó de frente a la cámara y detrás de ella había un closet de manera que sirvió como fondo para que se resaltara su curvilínea silueta y en cuando al outfit que estaba utilizando, se trataba de un diminuto bikini estilo colombiano, el cual, era de color rosa y estaba decorado con cientos de lentejuelas brillantes, además, dicha prenda generaba ciertas transparencias que no dejaron mucho a la imaginación, por lo que dicha imagen enloqueció a todos los fans de la modelo de 22 años de edad.

Karely Ruiz porovocó más de un suspiro gracias a este arriesgado micro bikini. Foto: IG: karelyruiz

Cabe mencionar que esta postal de Karely Ruiz fue tomada hace algunos meses atrás pues todavía no tenía todos los tatuajes que ahora presume, sin embargo, dicha postal no había sido publicada en ninguna de sus plataformas, por lo que de igual manera se generó un gran revuelo en torno a esta publicación de la modelo, la cual, en tan solo un par de horas, llegó a otras plataformas y páginas administradas por sus fans donde le llovieron halagos.

“Estás preciosa”, “Toda una diosa”, “La más guapa de todas”, “Todo un bombón”, “Simplemente divina” y “¡Qué cuerpazo!” fueron algunos de los halagos que se llevó Karely Ruiz, quien también causó un gran revuelo en redes por los arriesgados looks con los que recibió el Año Nuevo.

Karely Ruiz denuncia robo en su propia casa

A través de sus historias de Instagram, Karely Ruiz denunció que fue víctima de un robo en su propia casa durante los festejos de Año Nuevo, pues aparentemente fue anfitriona de una fiesta a la que, además de su familia, acudieron algunos de sus conocidos.

Karely Ruiz no dio más detalles del robo. Foto: IG: karelyruiz

“Ayer me robaron en mi casa jaja una cartera, oye, puro rata últimamente” fue el texto que escribió Karely Ruiz en una historia de Instagram donde también publicó una foto donde sale recostada en lo que parece ser su cama, no obstante, no dio más detalles sobre el robo, por lo que se desconoce si el asunto concluyó solo en su denuncia en redes.

