Yuliett Torres quiere colaborar con “El Babo” tras filtración de video íntimo: “Hay que probar de todo"

Luego de la filtración del video íntimo de Eduardo Dávalos de Luna, quien es mejor conocido como “El Babo”, diversas personalidades levantaron la mano para hacer una colaboración con el vocalista de “Cartel de Santa” y una de las propuestas que más ruido causó fue la de la estrella de OnlyFans, Yuliett Torres, quien incluso, le lanzó una propuesta más que indecorosa al rapero, quien todavía no ha contestado.

Tras la filtración del video de “El Babo”, Yuliett Torres aseguró haber quedado sorprendida con el tamaño del miembro del cantante y aseguró que le gustaría hacer un video explícito con el rapero pues confesó que quedó intrigada por las perlas que ostenta el regiomontano en su miembro viril, sin embargo, en un inicio sus seguidores creyeron que todo se trataba de una broma, pero la tapatía ofreció una entrevista a un conocido medio en el que reiteró que todo era real.

Yuliett Torres confesó que quiere hacer un trío con "El Babo". Foto: IG: yuliett.torres

En esa misma entrevista, Yuliett Torres confesó que le daría mucha pena estar a solas con “El Babo” por lo que le lanzó una propuesta que elevó la temperatura en redes sociales la cual consiste en hacer un trío con la también modelo de OnlyFans, Alemia Rojas.

“Hacerlo sola con él me daría nervios, lo haría solo si me acompaña mi amiga Ale (Rojas), así sí me animo, además, sería mi primera vez con un chico con perlas”, señaló la modelo de OnlyFans.

“Hay que probar de todo”

Luego de esta entrevista, Yuliett Torres publicó una historia en su perfil oficial de Instagram donde nuevamente fue cuestionada por sus seguidores sobre si era cierto su interés en “El Babo” y luego de reiterar que sí “se le antoja” el cantante” señaló que le gustaría intimar con él para comprobar la famosa frase de “el tamaño sí importa”.

“Ustedes no me creen, pero sí, (se me antoja “El Babo”), el video me apareció por pura coincidencia y vi lo que todos ustedes vieron y dije ‘¡ah canijo! Está muy… la neta sí’ y fíjate que yo soy de las que no importa el tamaño porque digo no me han tocado (grandes) he tenido una suerte que no me tocan tamaños así, aparte se me hizo muy curioso verla esas cosas ahí, la verdad no me puedo imaginar que se siente esa cosa, pero sí, en esta vida hay que probar de todo, ya he probado mucho (pequeño), entonces ahora falta ver, para poder calificar y tener un mejor punto de vista sobre si el tamaño importa”, fueron las palabras de Yuliett Torres.

Hasta ahora, “El Babo” no ha emitido una respuesta a la candente propuesta de Yuliett Torres, la cual, ha causado un gran furor en redes sociales pues está colaboración significaría la unión de dos de las personalidades más famosas de todo el internet en la actualidad.

