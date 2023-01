Yuliett Torres desafía a la censura de Instagram con coqueta lencería de encaje

Yuliett Torres acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación con la que retó directamente a la censura de Instagram pues resulta que la modelo tapatía presumió sus curvas con un arriesgado conjunto de lencería de encaje que la hizo llevarse decenas de halagos, con los cuales pudo reafirmarse como uno de los máximos sex symbol de todo el internet.

Como se mencionó antes, fue a través de la famosa aplicación de la camarita donde Yuliett Torres difundió las fotografías en cuestión, las cuales, tuvieron un doble objetivo pues además de presumir su espectacular bronceado en spray, la estrella de OnlyFans deleitó la pupila de sus más de 10 millones de seguidores para seguir manteniéndolos cautivos.

Yuliett Torres provocó más de un suspiro con estas arriesgadas postales. Foto: IG: yuliett.torres

Para esta ocasión, Yuliett Torres posó sentada sobre un banco de manera que se ubicaba en una esquí na de una lujosa habitación de color blanco y las imágenes resultaron sumamente reveladoras debido a que estaba utilizando un arriesgado conjunto de lencería en color negro, el cual, estaba confeccionado con tela de encaje que generaba ciertas transparencias, las cuales, fueron un desafío directo a la censura de la aplicación de la camarita, no obstante, la tapatía fue muy cuidadosa para no enseñar de más.

Yuliett Torres fue muy cuidadosa para no enseñar de más y así evitar la censura. Foto: IG: yuliett.torres

Para esta galería, Yuliett Torres posó de distintas maneras para que se pudiera apreciar su belleza de todos los ángulos posibles y como era de esperarse, su publicación resultó ser todo un éxito pues en tan solo un par de horas logró acumular cerca de 200 mil likes, además, la caja de comentarios se llenó con decenas de halagos de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Yuliett Torres posee una de las figuras más envidiables de la farándula. Foto: IG: yuliett.torres

“Estás bellísima”, “Eres un sueño”, “Cada día más hermosa”, “Todo un bombón”, “La reina de la sensualidad”, “Simplemente divina” y “Una verdadera diosa” fueron algunos de los halagos que se llevó Yuliett Torres, quien es todo un fenómeno en Instagram debido a su arriesgado contenido.

Yuliett Torres se llevó decenas de halagos. Foto: IG: yuliett.torres

Yuliett Torres quiere colaborar con “El Babo”

Luego de que la filtración de un video explícito de Eduardo Dávalos de Luna, quien es mejor conocido como “El Babo”, Yuliett Torres fue una de las primeras celebridades en reaccionar a dicho clip y aseguró haber quedado impactada con el tamaño del miembro del líder de “Cartel de Santa” por lo que señaló que le gustaría hacer una colaboración con el rapero y hasta dijo que le mandaría ella misma un mensaje, al cual, todavía no ha tenido respuesta.

Cabe mencionar que, Yuliett Torres publicó un video hace unas horas donde reiteró que sus intenciones de colaborar con “El Babo” son completamente serias y hasta confesó que hay una atracción real por el rapero.

“Ustedes no me cree pero sí, (se me antoja “El Babo”), el video me apareció por pura coincidencia y vi lo que todos ustedes vieron y dije ‘¡ah canijo! Está muy… la neta sí’ y fíjate que yo soy de las que no importa el tamaño porque digo no me han tocado (grandes) he tenido una suerte que no me tocan tamaños así, aparte se me hizo muy curioso verla esas cosas ahí, la verdad no me puedo imaginar que se siente esa cosa, pero sí, en esta vida hay que probar de todo, ya he probado mucho (pequeño), entonces ahora falta ver, para poder calificar y tener un mejor punto de vista sobre si el tamaño importa”, señaló Yuliett Torres.

SIGUE LEYENDO:

Ninel Conde: 3 fotos desde el gimnasio con las que ha presumido sus curvas

¿Karely Ruiz acusa a “Mona” de robo? Esto es todo lo que se sabe

Celia Lora eleva la temperatura en Instagram con lencería de transparencias