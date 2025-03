Retiran de manera URGENTE una popular marca de HAMBURGUESAS; están contaminadas con un material extraño

Autoridades sanitarias de Estados Unidos han alertado a los consumidores por tres diferentes tipos de hamburguesas vegetales, las cuales aparentemente estarían contaminadas con la presencia de un material extraño. Fue mediante un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en ingles) que se dio a conocer que el producto está siendo retirado del mercado.

Según lo dicho por las autoridades sanitarias, las hamburguesas que están siendo retiradas del merado pertenecen a la marca US Foods. La FDA ha precisado que la medida fue implementada luego de que se detectó la presencia de un material extraño. Al respecto, se ha informado que esto podría ocasionar afectaciones a los consumidores que tengan almacenado este alimento y lo quieran ingerir.

El anuncio oficial fue compartido por la FDA mediante un correo electrónico enviado el pasado jueves 20 de marzo. Aparentemente el retiro estaría incluyendo tres tipos de alimentos, los cuales podrían estar contaminados con materiales extraños. Los productos retirados del mercado son: las hamburguesas de frijol negro, las hamburguesas de tres granos y las mini hamburguesas de tres granos.

¿Cuáles son las hamburguesas retiradas del mercado?

La alerta contempla tres tipos de hamburguesas. Foto: freepik.

Las hamburguesas que están siendo retiradas del mercado se comercializaron en los estados de Illinois, Maryland, Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware. Las personas pueden identificar los productos afectados por su información nutricional:

Chef’s Line US Foods, hamburguesa de frijol negro (120 gramos) con los siguientes números de lote: : 0654, 0784, 0924, 0994, 1234, 1304, 1504, 1564, 1794, 1804, 1984, 2054, 2074, 2124, 2134, 2144, 2204, 2214, 2924, 3034, 3264, 3384, 3524, 0085, 0145, 0375, 0385. Chef’s Line US Foods, hamburguesa de tres granos (120 gramos) con los siguientes números de lote: 0734, 0794, 1074, 1144, 1214, 1284, 1294, 1351, 1414, 1494, 1524, 1844, 1934, 1974, 2064, 2184, 2194, 2234, 2604, 2814, 2824, 2894, 3184, 3244, 3254, 3341, 3534, 3554, 3594, 0155, 0425. Chef’s Line US Foods, mini hamburguesa de tres granos (51 gramos) con los siguientes números de lote: 1154, 1494, 2064, 2154, 2604, 2824, 3184, 3314, 3534, 0425.

Datos de la FDA sugiere que, hasta ahora, han sido retiradas del mercado 74 mil 514 cajas de estos productos, lo que equivale a más de 2 millones de unidades. Pese a que han sido retiradas cientos de cajas, la dependencia sigue exhortando a los consumidores a revisar en sus refrigeradores y alacenas para que, en caso de haber comprado los lotes afectados, se solicite un reembolso y no se ingieran estos alimentos, los cuales podrían causar severas afectaciones de salud.

Lanzan alerta Clase II

Se aconseja no consumir este alimento. Foto: Freepik.

Para advertir a los consumidores, la dependencia ha emitido una alerta Clase II por estas hamburguesas. Para la FDA, una alerta de clase II es un tipo de notificación que se emite cuando un producto presenta un riesgo potencial para la salud, pero el riesgo se considera menos grave que el de una alerta de clase I. Es decir, una alerta de clase II indica que el uso de un producto podría causar efectos adversos temporales o de reversibilidad, aunque no se espera que cause daños graves o permanentes en la salud, por lo que se aconseja no usar estos productos.

Una alerta de clase II puede ser emitida por diversas razones, como defectos en el diseño o fabricación de un producto, etiquetado incorrecto, malas prácticas de almacenamiento o distribución, fallos en la función de dispositivos médicos y contaminaciones de alimentos. Aunque no se considera un peligro inmediato o grave, es importante que los consumidores estén informados para minimizar los riesgos asociados con el uso de dichos productos, o alimentos.