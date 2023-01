Selena: la foto en la que luce diminuta cintura durante el detrás de cámaras del tema “Bidi bidi bom bom”

Recientemente fue Chris Pérez quien dio a conocer una fotografía inédita en la que se ve junto su famosa esposa Selena Quintanilla, el viudo dijo que el momento fue capturado en marzo de 1994 cuando estaban por cumplir 23 (Selena) y 24 años (Chris), en la imagen se aprecia que están juntos y felices en un restaurante presuntamente en Miami, Florida.

Pero no fue lo único importante que pasó en 1994 y de lo que además hay fotografías, en la red ya circula una publicación en la que aparece la fallecida cantante (31 de marzo de 1995) en el detrás de cámaras de la filmación del video promocional para el tema “Bidi bidi bom bom”, el sencillo que causó furor en ese tiempo.

Lo que llama la atención de la imagen viral es que Selena Quintanilla aparece con el look que se ve en el video y luce su diminuta cintura, la famosa lleva puesto una falda larga con estampado de flores y un top en tono blanco que hacen el conjunto perfecto para que se aprecie el tonificado abdomen de la celebridad.

Más sobre “Bidi bidi bom bom”

Se trata de una de las canciones con más ritmo y es el segundo sencillo del disco “Amor prohibido”, aunque pocos lo saben la primera versión de la pieza fue creada en inglés de manera espontánea durante una prueba de sonido de la banda “Selena y los Dinos”. Fue Chris Pérez quien empezó con la improvisación de algunas frases sin sentido, el músico cantó: “itty bitty bubbles” cuyo significado en español es “Burbujitas”.

Como la melodía era tan “pegajosa”, los artistas la tocaban en ensayos y le agregaron: “If I had one wish, I would like to be a fish and I’d swim, swim swim under the sea I’d be so free”, (“si tuviera un deseo, nadaría por el mar, sería tan libre”), según reveló Pete Astudillo, quien fue uno de los coristas de Selena.

Selena Quintanilla y su trascendencia

Todos recuerdan la trágica historia de Selena Quintanilla, la “reina del tex-mex” quien fue asesinada cuando apenas tenía 23 años y una carrera en ascenso, la muerte de la joven fue culpa de Yolanda Saldívar, quien presuntamente era una de sus mejores amigas y parte del club de fanáticos que apoyaban la carrera de su ídolo, pero ella fue quien disparó a la famosa.

Otras de las melodías que se volvieron populares antes de su muerte son: “Como la flor”, “El chico del apartamento 512”, “Si una vez”, “Baila esta cumbia”, “No me queda más”, “Fotos y recuerdos”, “La carcacha”, “Tus desprecios” y “Techno cumbia” por mencionar las más conocidas entre la gente que está al tanto la vida de Selena Quintanilla.

"Bidi bidi bom bom" es el segundo sencillo del disco “Amor prohibido”. FB/quintanilla

