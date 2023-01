Selena Quintanilla: Chris Pérez publica foto inédita de la Reina del Tex-Mex y enloquece a sus fans

El talento y carisma de Selena Quintanilla la llevaron a ser una de las cantantes favoritas de los años 90, sin embargo, su asesinato dejó un gran vació en la música, y también cientos de recuerdos, los cuales siguen vigentes a través de su familia, sobre todo de su hermano A.B. Quintanilla y de su viudo Chris Pérez, quienes constantemente comparten fotos inéditas de la "Reina del Tex-Mex" con las que enloquecen a sus fans.

Aunque han pasado más de 25 años del trágico suceso en que Quintanilla perdió la vida a manos de Yolanda Saldívar, quien era su amiga y administradora, su éxito no para y a través de series y películas sigue siendo una de las famosas más recordadas y queridas, dejando claro que su legado todavía está vigente. Uno de sus máximos admirados siempre fue su esposo, quien en la actualidad es uno de los más grandes impulsores de su imagen.

La foto inédita de Selena que su viudo compartió

Selena y Chris comenzaron su romance a escondidas, pero el papá de la "Reina del Tex-Mex" los descubrió. Abraham Quintanilla se opuso a la relación y le prohibió a la intérprete volver a ver a su gran amor, además de despedir al guitarrista de "Los Dinos", algo que lastimó mucho a la pareja. Sin embargo, la cantante desafió a su padre y continuó saliendo con Pérez, con quien finalmente decidió casarse, aunque la boda no fue como la soñaron.

Chris Pérez comparte foto el recuerdo. Foto: IG @chrispereznow

"Acabo de encontrar esta foto. Dos niños... tratando de encontrar su camino. A punto de cumplir 23 y 24 años. No puedo recordar quién lo tomó... Creo que esto fue en Florida? Estábamos en la carretera y de gira tanto que a veces, las cosas se mezclan en mi mente. ¡Se pasaron buenos momentos, seguro!", escribió el músico para acompañar la publicación en su cuenta oficial de Instagram, una foto inédita que ya se hizo viral.

Con más de 225 mil "me gusta" y superando los 3 mil 200 comentarios, la postal ha enloquecido a los fans de la intérprete de temas como "Amor prohibido", "No me queda más" y "La carcacha", pues muestra a una joven pareja y el carisma que caracterizaba a la guapa texana, que supo ganarse el cariño de millones con su sonrisa y gran talento, y que sigue siendo uno de los grandes amores de Chris Pérez, como lo ha dejado ver en otras ocasiones al recordarla con emotivas imágenes.

A.B. Quintanilla también recuerda a Selena

Pero el viudo de Selena Quintanilla no fue el único que recordó a la "Reina del Tex-Mex" en este año, pues a principios de enero A.B. publicó una foto en la que se le ve acompañado de su hermana. En la instantánea, se puede observar a la cantante con una hoja entre las manos y entonando un tema, mientras que el también productor musical mira fijamente al frente, posteo que también generó muchas reacciones.

El hermano de Selena también la recuerda con mucho amor. Foto: IG @chrispereznow

