Desde la naturaleza, la ex de Marc Anthony voló la red con traje de baño animal print

Razones para ser una de las mujeres más queridas del mundo no le faltan a Shannon de Lima. La que fuera esposa de Marc Antonhy por tres años, tambien ha sido reconocida por llevar romances con otras celebridades famosas, como el boxeador y ex campeón del mundo, Canelo Álvarez, el ex futbolista colombiano James Rodríguez, quien hasta el momento sigue reaccionándole a publicaciones y su más reciente novio fue Alejandro Speitzer, pero la relación no prosperó y se separaron a los pocos meses.

Sha De Lima es una de las modelos latinoamericanas más codiciadas del mundo. La venezolana, de 34 años, se encarga a menudo de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas a través de posteos que desafían la censura Instagram.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram

Recientemente Shannon volvió a ser parte de los medios de comunicación ya que los internautas descubrieron que un famoso sigue muy atento cada una de sus publicaciones en Instagram. Se trata del argentino Mauro Icardi, el futbolista que actualmente se desempeña en el Galatasaray de Turquía.

Shannon de Lima paralizó la web con su bikini animal print

Shannon de Lima aprovecha las temperturas en cualquier lado del mundo donde se encuentre y hace posteos en Instagram que casi sin quererlo, aumentan las temperaturas. Esta vez lo hizo con un traje de baño llamativo.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram

Shannon de Lima apostó por un bañador animal print, lentes oscuros y poses que solo ella tiene para enamorar a sus más de 2 millones y medio de seguidores, que le regalaron casi 30 mil likes y cientos de comentarios que la halagan.

SIGUE LEYENDO:

Desde el baño, la ex de Marc Anthony se llevó todas las miradas con su gran hermosura

La ex de Marc Anthony voló la red con un coqueto top oscuro