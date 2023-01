Desde el baño, la ex de Marc Anthony se llevó todas las miradas con su gran hermosura

Shannon De Lima tiene una gran fama por, entre otras cosas por sus romances con celebridades famosas, como lo fue el boxeador y ex campeón del mundo, Canelo Álvarez, el ex futbolista colombiano James Rodríguez, quien hasta el momento sigue reaccionándole a publicaciones y su más reciente novio fue el actor Alejandro Speitzer, pero la relación no fue la esperada y se separaron a los pocos meses.

Shannon De Lima es una de las modelos latinoamericanas más importantes del mundo. La venezolana que cuenta con 34 años se encarga a menudo de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas a través de posteos que desafían la censura Instagram. Con esto, ha logrado que la dejen de relacionar por ser la ex esposa de Marc Anthony.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram

En su cuenta de Instagram, Shannon De Lima realiza posteos para sus más de 2 millones y medio de seguidores, que se enamoran cada vez que la ven demostrar todo su potencial en las redes sociales.

Sha de Lima usó traje de baño y enamoro a todos

Shannon de Lima aprovecha las temperturas en cualquier lado del mundo donde se encuentre y hace posteos en Instagram que sin intensiones levantan las temperaturas. Recientemente eligió sus historias de la red social y enmudeció a su fandom, pero desde adentro de su domicilio.

El baño fue el lugar perfecto desde adentro de su domicilio, para que Sha de Lima suba las temperaturas. Con pantalones de jean, una remera blanca y accesorios, la rubia posó en modo selfie y de perfil.

