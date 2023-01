VIDEO | Famoso youtuber revela que su padre fue asesinado durante un asalto

Yordi Rosado, fiel a su costumbre, supo tocar fibras sensibles en sus invitados y en esta ocasión tocó el turno a Berth Oh, famoso youtuber, quien recordó la manera en la que murió su padre en la Ciudad de México. En este caso, los hechos ocurrieron cuando él era sólo un niño, por lo que creció sin su figura.

Juan Bertheau, nombre real del crador de contenido, pertenece a la camada de Luisito Comunica o Werevertumorro, quienes son considerados pioneros en el mundo de los influencers. Al igual que ellos, también cautivó a los internautas con sus ocurrencias y se ganó un lugar en su corazón.

Por desgracia para él, el panorama le cambió a su familia cuando tenía sólo dos años de edad, pues asaltaron a su padre cuando abordó un taxi y por desgracia le arrebataron la vida. "Lo asaltaron en la Ciudad de México, él trabaja en este tema de la empresa, de la fábrica, estaba buscando clientes, íbamos ir a Puebla a ver a mi familia y se vino antes para una junta y saliendo de casa de sus tías, se subió a un taxi; lo asaltaron y lo mataron", reveló.

Momentos de angustia

Como era lógico, la preocupación se presentó en la madre de Berth Oh, quien tuvo que ir a varios lugares, pues no había una pronta comunicación como la que ahora impera en la gente. "...Vamos a buscarlo, no había internet, en hospitales, morgue, hasta saber qué ped.. son cosas horribles, muy fuertes por eso mi mamá tenía mucho miedo a la Ciudad de México", mencionó.

El hecho marcó a su madre al grado de volverse a angustiar cuando el youtuber le hizo saber que se iría a vivir a la capital cuando tenía 17 años de edad. Aunque siempre lo apoyó en todo lo que hizo, siempre la notó angustiada con este movimiento estratégico de su vida.

En este caso, el motivo de su salida de casa fue la pareja de su mamá, quien buscó darle una figura paterna. Con lo que no contó fue que siempre lo hizo a un lado al grado de obligarlo a buscar suerte en la Ciudad de México. "Mi mamá me quería dar una figura paterna, nunca fue agresivo, pero si fue un trato déspota... siempre existió esa dificultad por eso decidí salirme de casa muy chavito", confesó.

