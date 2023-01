Britney Spears estalla contra sus fans por llamar a la policía: “Una forma de hacerme quedar mal”

Tras la intensa batalla legal para poner fin a la tutela con la que su padre la mantuvo bajo su control durante 13 años, Britney Spears ha generado gran preocupación por su salud mental y en días pasados algunos de sus fans llamaron al 911 luego de que la cantante borrara su cuenta de Instagram tras compartir alarmantes mensajes, motivo por el que la policía llegó hasta su mansión en California para asegurarse que todo estuviera bien.

“Llamé porque me preocupa la seguridad física de un residente en su área”, se escucha a uno de los fanáticos de la cantante en su llamada al 911 que fue compartida en redes sociales. Al respecto, un portavoz de la policía al portal TMZ indicó que no había motivos para creer que Britney Spears estaba en peligro, aunque no indicaron si tuvieron o no contacto con ella: “Es sólo una cuestión de privacidad. Simplemente no divulgamos ese tipo de cosas como los controles de bienestar. No es un crimen”.

Britney Spears exige respeto a su privacidad. Foto: IG @britneyspears

Todo indica que la policía si habría acudido a su casa, pues este sábado 28 de enero la intérprete de “Toxic” compartió un extenso mensaje en Twitter con el que estalló contra quienes llamaron a las autoridades para asegurarse de que estaba bien y aseguró que no se trataba de sus “verdaderos fans”, por lo que exigió respeto a su privacidad. Esto se suma a sus recientes declaraciones en las que indicó que sus fans la habían hecho sentir “acosada”.

“Amo y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas fueron un poco demasiado lejos y mi privacidad fue invadida. La policía nunca entró en mi casa y cuando se dieron cuenta de mi situación, rápidamente se dieron cuenta de que no había ningún problema y se fueron de inmediato (…) Durante este momento de mi vida, realmente espero que el público y mis fans, a quienes tanto quiero, puedan respetar mi privacidad en el futuro”, indicó.

¿Por qué borró su Instagram?

Desde hace algunos meses las fotografías, videos y mensajes compartidos por la cantante en Instagram desataron una serie de rumores con los que sus fans señalaban que podría estar una vez más bajo el control de su familia, que alguien más manejaba sus redes sociales o, incluso, que había muerto e intentaban acularlo con imágenes viejas.

A esto se suma la preocupación de sus fanáticos respecto a la salud mental de la “Princesa del pop” pues, en medio de la polémica por sus declaraciones en contra su familia y su negativa a una reconciliación, compartió una serie de mensajes en los que expresaba un inmenso cariño a su hermana e hijos. Además, borró su cuenta en más de una ocasión en un lapso no mayor a 12 horas.

Britney Spears explica por qué borró su cuenta de Instagram. Foto: IG @britneyspears

Al respecto, explicó que borró su cuenta de Instagram debido a las constantes críticas en su contra por los videos en los que salía bailando, algo que logró afectarla debido a la manera en que algunos se expresaron de ella tanto en televisión como en los comentarios.

“Cerré mi Instagram porque había demasiada gente diciendo que me veía como una idio** bailando y que me veía loca (…) Honestamente, estaba haciendo lo mejor que podía, pero me molestó ver a la gente hablar libremente de eso en la televisión. Sí, hiere mis sentimientos”, detalló.

