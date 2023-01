Policía acude a la mansión de Britney Spears tras recibir llamada al 911

El estado de salud de Britney Spears ha encendido las alarmas entre sus fanáticos, pues a sus confusos mensajes y videos -que han sido calificados por algunos como "extraños" en redes sociales- se suma que eliminó su cuenta de Instagram más de una vez en las últimas 12 horas, motivo por el que decidieron llamar al 911 para pedir ayuda a la policía y cerciorarse de que estaba bien.

Esta no es la primera vez que la “Princesa del pop” borra su cuenta de Instagram, sin embargo, sucedió muchas veces en cuestión de horas y su último mensaje logró preocupar a sus seguidores, quienes no dudaron en llamar a la policía del condado de Ventura, California, para reportar “actividad sospechosa en línea” y oficiales de inmediato acudieron a su mansión.

“Llamé porque me preocupa la seguridad física de un residente en su área”, se puede escuchar a una de las personas que llamaron a emergencias y que compartió el instante a través de un video en redes sociales. Policías señalaron al portal TMZ que no había motivos para creer que Britney Spears estaba en peligro en ese momento, aunque no indicaron si tuvieron contacto o no con ella.

“Es sólo una cuestión de privacidad. Simplemente no divulgamos ese tipo de cosas como los controles de bienestar. No es un crimen (…) No hablamos de ningún tipo de problemas de salud mental ni nada por el estilo, no puedo confirmar ni negar que los agentes fueron a su casa, pero no creemos que Britney Spears esté en peligro en este punto”, dijo un portavoz de la policía al portal TMZ.

Preocupa salud de Britney Spears

Videos bailando, fotografías completamente desnuda o mensajes donde estalla contra su familia son parte de lo que comparte la intérprete de "Toxic" en su cuenta de Instagram, algo que ha despertado dudas entre sus fans sobre la salud de la cantante ya que, aseguran, podría tratarse de contenido creado para ocultar algo más grave.

Entre las actividades que despertaron sospechas fueron los mensajes que la cantante dedicó a sus hijos, su madre y su hermana en donde les expresa su cariño y deseos por una reconciliación, pues se trata de un comportamiento distinto al que mostró con anterioridad en donde arremete contra ellos al asegurar que se aprovecharon de su fortuna y no le brindaron ayuda cuando más lo necesitaba.

En el último mensaje de Britney Spears antes de borrar su cuenta en días recientes dejaría ver que existen conflictos con su esposo, Sam Asghari, pues hace referencia a entregar su cariño: "Darle a alguien que amo mi todo sólo me da el puñal en el corazón". Además, una vez más externa sentirse triste por su forma de vida, aún cuando se puso fin a la tutela legal bajo la que estuvo por 13 años: "Apesta ser yo".

Los supuestos conflictos en su matrimonio coincidirían con las recientes declaraciones que realizaron algunos comensales en un restaurante al que acudió la cantante a comer con su esposo, pues calificaron su comportamiento como "maniático" y que decía cosas sin sentido. Uno de los meseros defendió a Britney Spears al señalar que la habían comenzado a grabar sin su consentimiento, motivo por el que se molestó y decidió retirarse del lugar.

